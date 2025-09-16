    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    ANALYSE-FLASH

    Bernstein startet Apple mit 'Outperform' - Ziel 290 Dollar

    • Bernstein Research bewertet Apple mit "Outperform"
    • Kursziel für Apple liegt bei 290 US-Dollar
    • Apple gilt als Gewinner der KI-Revolution
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple mit "Outperform" und einem Kursziel von 290 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Im Rahmen seiner Beobachtungsaufnahme des US-IT-Hardwaresektors sieht Mark Newman den iPhone-Hersteller neben Dell, Seagate und Sandisk als Gewinner der KI-Revolution. Zwar hielten die kurzfristigen Sorgen über eine KI-Blase an. Doch längerfristig habe die Branche hier deutliches Potenzial. Bei Apple seien sowohl die Chancen als auch die Risiken am größten, was die Neuerfindung elektronischer Geräte im Zusammenhang mit KI angehe./gl/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 19:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 20:01 / UTC

    ISIN:US0378331005WKN:865985

     

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 200,8 auf Tradegate (16. September 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -0,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 2,98 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 290,00USD was eine Bandbreite von +2,04 %/+44,35 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 290 US-Dollar

