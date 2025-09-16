Defence Therapeutics ernennt Dr. Amie Phinney zum Mitglied des Verwaltungsrats

Montreal, QC, Kanada, 16. September 2025 - Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Biotechnologieunternehmen, das auf Technologien zur Arzneimittelabgabe spezialisiert ist, freut sich, die Ernennung von Dr. Amie Phinney, PhD, MBA in den Verwaltungsrat mit sofortiger Wirkung bekanntzugeben.

Dr. Phinney trat Defence kürzlich als Strategie- und Business Advisor bei und arbeitet eng mit dem Führungsteam zusammen, um die strategische Ausrichtung des Unternehmens zu schärfen. Mit der Erweiterung ihrer Rolle auf die Ebene des Verwaltungsrats wird sie künftig eine Schlüsselrolle bei der Stärkung der Unternehmensführung und der langfristigen Wertschöpfung übernehmen, während Defence die Entwicklung seiner innovativen Plattform für Arzneimittelabgabe beschleunigt.

„Amie hat bereits entscheidend dazu beigetragen, unsere strategischen Prioritäten klarer zu definieren“, sagte Sébastien Plouffe, Gründer und CEO von Defence Therapeutics. „Ihre umfangreiche Erfahrung in der globalen Pharmaindustrie, in Biotech-Ventures sowie in der Kommerzialisierung wird von unschätzbarem Wert sein, während wir unser Wachstum fortsetzen.“

„Es ist mir eine Ehre, dem Verwaltungsrat in dieser spannenden Phase beizutreten“, sagte Dr. Phinney. „Die Wissenschaft von Defence besitzt das Potenzial, einen echten Paradigmenwechsel einzuleiten. Ich freue mich darauf, das Wachstum und den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu unterstützen.“

Mit der Ernennung von Dr. Phinney stärkt Defence sein Führungsteam und den Verwaltungsrat in einer entscheidenden Phase der Umsetzung bahnbrechender Wirkstoff-Transporttechnologien, die das Potenzial haben, die Therapielandschaft neu zu gestalten und sowohl für Patienten als auch für Aktionäre erheblichen Mehrwert zu schaffen.

Das Unternehmen hat 100.000 Incentive-Aktienoptionen (die „Optionen“) gemäß den Bedingungen des Omnibus Incentive Plans von Defence an Dr. Phinney gewährt. Die Optionen sind sofort unverfallbar und können zu einem Preis von 0,75 CAD pro Aktie über einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Zuteilungsdatum ausgeübt werden.

Über Defence Therapeutics:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes, klinisches Biotechnologieunternehmen, das die nächste Generation von ADC-Produkten auf Basis seiner proprietären Plattform entwickelt und optimiert. Der Kern dieser Plattform ist die ACCUM-Technologie, die eine präzise Abgabe von ADCs in intakter Form an Zielzellen ermöglicht. Dadurch kann die Wirksamkeit und Potenz im Kampf gegen Krebs erheblich gesteigert werden.