    Unilever setzt auf Phatak als neuen CFO – Aktie leicht im Minus

    Unilever hat Srinivas Phatak, einen erfahrenen Manager des Unternehmens, zum neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Phatak war bereits seit März dieses Jahres als Interims-CFO tätig. Die Aktie reagiert verhalten.

    Lebensmittelriese - Unilever setzt auf Phatak als neuen CFO – Aktie leicht im Minus
    Foto: Matthias Balk - dpa

    Der CFO-Wechsel erfolgt zu einem besonders turbulenten Zeitpunkt für Unilever. Der Konzern befindet sich mitten in einer umfassenden Neuausrichtung, bei der unrentable Marken abgestoßen und die Eiscreme-Sparte ausgegliedert werden sollen. Die Neuausrichtung soll das Unternehmen profitabler und effizienter machen.

    Anfang des Jahres gab der damalige Unternehmenschef Hein Schumacher sein Amt nach weniger als zwei Jahren auf und verließ das Unternehmen. Am 3. März hat Fernando Fernandez die Rolle des CEO von Unilever übernommen. 

    Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 4,6 Prozent an Wert verloren. 

    Unilever

    -0,87 %
    -1,89 %
    +1,30 %
    -2,68 %
    -9,33 %
    +17,02 %
    -0,56 %
    +46,71 %
    +413,98 %
    ISIN:GB00B10RZP78WKN:A0JNE2

    Srinivas Phatak blickt auf eine lange Geschichte bei Unilever zurück: 1999 begann er bei Nestlé Indien, wo er in verschiedenen Finanz- und kommerziellen Bereichen tätig war. Vor seiner Ernennung zum CFO war Phatak seit 2022 stellvertretender CFO und Controller. Das Unternehmen setzt nun auf seine Erfahrung, um die laufende Umstrukturierung und den Wandel der Konzernstrategie erfolgreich voranzutreiben.

    Die Reaktion der Märkte auf die Ernennung von Phatak als CFO fiel verhalten aus. Im frühen Dienstagshandel an der Börse Frankfurt steht die Aktie weniger als ein Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet aktuell 52,76 Euro (Stand: 10:39 Uhr MESZ). 

    Für seine neue Position erhält Phatak ein jährliches Fixgehalt von 1,2 Millionen Euro, zu dem Bonuszahlungen und Aktienoptionen hinzukommen können, berichtet Bloomberg. Unilever erhoffe sich von dem Finanzexperten, dass er das Unternehmen durch die anstehenden Veränderungen steuert und die finanzielle Stabilität sichert. 

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Redakteur Ferdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
