ATOSS Software - Aktie zieht deutlich an - 16.09.2025

Am heutigen Handelstag konnte die ATOSS Software Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,13 % im Plus. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

ATOSS Software ist ein führender Anbieter von Lösungen zur Arbeitszeit- und Personalplanung, bekannt für innovative Technologien und starke Kundenorientierung. Hauptprodukte sind Software für Workforce Management und Zeitwirtschaft. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung im deutschsprachigen Raum und expandiert international. Wichtige Konkurrenten sind SAP, Kronos und Workforce Software. ATOSS punktet mit hoher Anpassungsfähigkeit und einem umfassenden Produktportfolio.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von ATOSS Software in den letzten drei Monaten Verluste von -27,04 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ATOSS Software Aktie damit um -2,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,49 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -12,92 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.

ATOSS Software Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,02 % 1 Monat -7,49 % 3 Monate -27,04 % 1 Jahr -18,48 %

Informationen zur ATOSS Software Aktie

Es gibt 16 Mio. ATOSS Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,67 Mrd.EUR wert.

Die Aktien von Atoss Software steuern am Dienstag auf einen klaren Erholungsversuch zu. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zog der Kurs zuletzt um 3,8 Prozent an im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs, nachdem die Privatbank Metzler …

ATOSS Software Aktie jetzt kaufen?

Ob die ATOSS Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ATOSS Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.