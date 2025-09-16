Simon-Kucher startet globale Pro-Bono-Partnerschaft mit UNICEF - Fokus auf Fundraising-Innovationen für Kinder

New York/Bonn (ots) - Die globale Strategieberatung Simon-Kucher hat eine

weltweite Pro-Bono-Partnerschaft mit UNICEF vereinbart. Damit knüpft das

Unternehmen an die langjährige Zusammenarbeit an, die durch Spenden und

projektbasierte Initiativen geprägt war. Im Rahmen der neuen Vereinbarung berät

Simon-Kucher UNICEF strategisch unentgeltlich in verschiedenen Fundraising- und

Engagement-Initiativen. Dazu zählen verbraucherorientierte Aktivitäten,

Marktforschung sowie Partnerschaften mit dem privaten Sektor. Ziel ist es,

humanitäre und entwicklungsbezogene Programme für Kinder weltweit zu

unterstützen.



Mit diesem Abkommen formalisieren und vertiefen die beiden Organisationen ihre

bereits bestehende Zusammenarbeit, die durch Spenden und Pro-Bono-Projekte von

Simon-Kucher zur Unterstützung von UNICEF-Programmen für Kinder geprägt war.





Die neue Partnerschaft zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus: Sie umfasst

mehrere Projektstränge in unterschiedlichen Märkten sowie ein breites Spektrum

an Fundraising-Themen. Simon-Kucher berät UNICEF unter anderem bei der

Erweiterung verbraucherorientierter Engagement-Maßnahmen, der Analyse des

Spendenverhaltens und der Optimierung von Fundraising-Modellen. Das Ziel ist es,

Reichweite und Wirkung der globalen Fundraising-Bemühungen für Kinder zu

steigern.



"Wir sind stolz darauf, durch unsere Pro-Bono-Zusammenarbeit zu UNICEFs

wichtiger Mission beizutragen", sagt Anne Rupp, Global Head of ESG bei

Simon-Kucher. "Die Arbeit von UNICEF zum Schutz und zur Stärkung der am meisten

gefährdeten Kinder weltweit liegt uns sehr am Herzen. Ihre Bemühungen werden von

unserer Expertise in Strategie, Marketing und Commercial Excellence

unterstützt."



"Jetzt ist ein entscheidender Zeitpunkt, um mit dem privaten Sektor, aber auch

mit der breiten Öffentlichkeit zusammenzuarbeiten und gemeinsam Maßnahmen für

eine kinderfreundliche Welt voranzutreiben", sagt Carla Haddad Mardini, UNICEF

Director of Private Fundraising and Partnerships. "Wir danken Simon-Kucher für

die kontinuierliche Unterstützung. Die strategischen Einblicke in effektives und

innovatives Fundraising helfen uns dabei, unsere Investitionen ganz gezielt so

auszurichten, dass wir noch mehr für Kinder weltweit bewirken können."



Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Ankündigung von UNICEF:

https://www.unicef.org/partnerships/simon-kucher-pro-bono-partnership



*UNICEF bevorzugt keine Unternehmen, Marken, Produkte oder Dienstleistungen.



Über Simon-Kucher



Simon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000

Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir

helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer

Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu

Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit 40 Jahren Erfahrung in

Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen

Preisberatung und Unternehmenswachstum.



http://www.simon-kucher.com



