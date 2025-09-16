Simon-Kucher startet globale Pro-Bono-Partnerschaft mit UNICEF - Fokus auf Fundraising-Innovationen für Kinder
New York/Bonn (ots) - Die globale Strategieberatung Simon-Kucher hat eine
weltweite Pro-Bono-Partnerschaft mit UNICEF vereinbart. Damit knüpft das
Unternehmen an die langjährige Zusammenarbeit an, die durch Spenden und
projektbasierte Initiativen geprägt war. Im Rahmen der neuen Vereinbarung berät
Simon-Kucher UNICEF strategisch unentgeltlich in verschiedenen Fundraising- und
Engagement-Initiativen. Dazu zählen verbraucherorientierte Aktivitäten,
Marktforschung sowie Partnerschaften mit dem privaten Sektor. Ziel ist es,
humanitäre und entwicklungsbezogene Programme für Kinder weltweit zu
unterstützen.
Mit diesem Abkommen formalisieren und vertiefen die beiden Organisationen ihre
bereits bestehende Zusammenarbeit, die durch Spenden und Pro-Bono-Projekte von
Simon-Kucher zur Unterstützung von UNICEF-Programmen für Kinder geprägt war.
Die neue Partnerschaft zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus: Sie umfasst
mehrere Projektstränge in unterschiedlichen Märkten sowie ein breites Spektrum
an Fundraising-Themen. Simon-Kucher berät UNICEF unter anderem bei der
Erweiterung verbraucherorientierter Engagement-Maßnahmen, der Analyse des
Spendenverhaltens und der Optimierung von Fundraising-Modellen. Das Ziel ist es,
Reichweite und Wirkung der globalen Fundraising-Bemühungen für Kinder zu
steigern.
"Wir sind stolz darauf, durch unsere Pro-Bono-Zusammenarbeit zu UNICEFs
wichtiger Mission beizutragen", sagt Anne Rupp, Global Head of ESG bei
Simon-Kucher. "Die Arbeit von UNICEF zum Schutz und zur Stärkung der am meisten
gefährdeten Kinder weltweit liegt uns sehr am Herzen. Ihre Bemühungen werden von
unserer Expertise in Strategie, Marketing und Commercial Excellence
unterstützt."
"Jetzt ist ein entscheidender Zeitpunkt, um mit dem privaten Sektor, aber auch
mit der breiten Öffentlichkeit zusammenzuarbeiten und gemeinsam Maßnahmen für
eine kinderfreundliche Welt voranzutreiben", sagt Carla Haddad Mardini, UNICEF
Director of Private Fundraising and Partnerships. "Wir danken Simon-Kucher für
die kontinuierliche Unterstützung. Die strategischen Einblicke in effektives und
innovatives Fundraising helfen uns dabei, unsere Investitionen ganz gezielt so
auszurichten, dass wir noch mehr für Kinder weltweit bewirken können."
Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Ankündigung von UNICEF:
https://www.unicef.org/partnerships/simon-kucher-pro-bono-partnership
*UNICEF bevorzugt keine Unternehmen, Marken, Produkte oder Dienstleistungen.
Über Simon-Kucher
Simon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000
Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir
helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer
Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu
Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit 40 Jahren Erfahrung in
Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen
Preisberatung und Unternehmenswachstum.
http://www.simon-kucher.com
Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung:
Roxana Müller (Communications & Marketing Manager)
Tel: +49 160 92180752
Email: roxana.mueller@simon-kucher.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78805/6118366
OTS: Simon - Kucher & Partners
