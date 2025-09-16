    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Simon-Kucher startet globale Pro-Bono-Partnerschaft mit UNICEF - Fokus auf Fundraising-Innovationen für Kinder

    New York/Bonn (ots) - Die globale Strategieberatung Simon-Kucher hat eine
    weltweite Pro-Bono-Partnerschaft mit UNICEF vereinbart. Damit knüpft das
    Unternehmen an die langjährige Zusammenarbeit an, die durch Spenden und
    projektbasierte Initiativen geprägt war. Im Rahmen der neuen Vereinbarung berät
    Simon-Kucher UNICEF strategisch unentgeltlich in verschiedenen Fundraising- und
    Engagement-Initiativen. Dazu zählen verbraucherorientierte Aktivitäten,
    Marktforschung sowie Partnerschaften mit dem privaten Sektor. Ziel ist es,
    humanitäre und entwicklungsbezogene Programme für Kinder weltweit zu
    unterstützen.

    Mit diesem Abkommen formalisieren und vertiefen die beiden Organisationen ihre
    bereits bestehende Zusammenarbeit, die durch Spenden und Pro-Bono-Projekte von
    Simon-Kucher zur Unterstützung von UNICEF-Programmen für Kinder geprägt war.

    Die neue Partnerschaft zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus: Sie umfasst
    mehrere Projektstränge in unterschiedlichen Märkten sowie ein breites Spektrum
    an Fundraising-Themen. Simon-Kucher berät UNICEF unter anderem bei der
    Erweiterung verbraucherorientierter Engagement-Maßnahmen, der Analyse des
    Spendenverhaltens und der Optimierung von Fundraising-Modellen. Das Ziel ist es,
    Reichweite und Wirkung der globalen Fundraising-Bemühungen für Kinder zu
    steigern.

    "Wir sind stolz darauf, durch unsere Pro-Bono-Zusammenarbeit zu UNICEFs
    wichtiger Mission beizutragen", sagt Anne Rupp, Global Head of ESG bei
    Simon-Kucher. "Die Arbeit von UNICEF zum Schutz und zur Stärkung der am meisten
    gefährdeten Kinder weltweit liegt uns sehr am Herzen. Ihre Bemühungen werden von
    unserer Expertise in Strategie, Marketing und Commercial Excellence
    unterstützt."

    "Jetzt ist ein entscheidender Zeitpunkt, um mit dem privaten Sektor, aber auch
    mit der breiten Öffentlichkeit zusammenzuarbeiten und gemeinsam Maßnahmen für
    eine kinderfreundliche Welt voranzutreiben", sagt Carla Haddad Mardini, UNICEF
    Director of Private Fundraising and Partnerships. "Wir danken Simon-Kucher für
    die kontinuierliche Unterstützung. Die strategischen Einblicke in effektives und
    innovatives Fundraising helfen uns dabei, unsere Investitionen ganz gezielt so
    auszurichten, dass wir noch mehr für Kinder weltweit bewirken können."

    Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Ankündigung von UNICEF:
    https://www.unicef.org/partnerships/simon-kucher-pro-bono-partnership

    *UNICEF bevorzugt keine Unternehmen, Marken, Produkte oder Dienstleistungen.

    Über Simon-Kucher

    Simon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000
    Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir
    helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer
    Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu
    Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit 40 Jahren Erfahrung in
    Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen
    Preisberatung und Unternehmenswachstum.

    http://www.simon-kucher.com

    Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur
    Verfügung:

    Roxana Müller (Communications & Marketing Manager)
    Tel: +49 160 92180752
    Email: roxana.mueller@simon-kucher.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78805/6118366
    OTS: Simon - Kucher & Partners




