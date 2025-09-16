Wacker Chemie: (Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Kurserholung

Obwohl Anleger offenbar an der Fähigkeit der Chemiebranche zweifeln, im Jahr 2026 Umsatz- und Ergebnisanstiege im zweistelligen Prozentbereich zu erzielen, bekräftigten die Experten der UBS mit einem Kursziel von 75 Euro ihre Kaufempfehlung für die Wacker Chemie-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn sich die Aktie wieder dem oberen Rand der Handelsspanne bei 70 Euro annähern kann.

Nach einem kräftigen Kursanstieg zum Jahresbeginn, als die Wacker Chemie-Aktie (ISIN: DE000WCH8881) bis zum März 2025 auf bis zu 86 Euro zulegen konnte, ging es mit dem Aktienkurs bis Anfang April 2025 steil auf bis zu 61 Euro nach unten. Danach trat der Aktienkurs in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 60 bis 71 Euro ein. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die Aktie bei 63,30 Euro.

Call-Optionsschein mit Strike bei 65 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Wacker Chemie-Aktie mit Basispreis 65 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 0,1, ISIN: DE000MJ50EP6, wurde beim Wacker Chemie-Aktienkurs von 63,30 Euro mit 0,50 – 0,51 Euro gehandelt.

Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 70 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,82 Euro (+61 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 56,912 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Wacker Chemie-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 56,912 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UJ427P9, wurde beim Wacker Chemie-Kurs von 63,30 Euro mit 0,67 – 0,70 Euro gehandelt.

Wenn die Wacker Chemie-Aktie in nächster Zeit auf 70 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,30 Euro (+86 Prozent) erhöhen – sofern die Wacker Chemie-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 54,553 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Wacker Chemie-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 54,553 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DY61CF6, wurde beim Wacker Chemie-Kurs von 63,30 Euro mit 0,92 – 0,93 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Wacker Chemie-Aktie auf 70 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,54 Euro (+66 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wacker Chemie-Aktien oder von Hebelprodukten auf Wacker Chemie-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.