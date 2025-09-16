Ist dieser SDAX-Wert nach dem Crash jetzt einen Einstieg wert?

Rückenwind kommt am Dienstag von einer Kaufempfehlung der Privatbank Metzler. Analyst Oliver Frey verweist auf den massiven Kursrückgang und betont, dass die Korrektur langfristig attraktive Einstiegsmöglichkeiten eröffne. Atoss verfüge über ein robustes Geschäftsmodell sowie eine führende Marktstellung im Bereich Softwarelösungen für das Personalwesen. Zu Atoss' Kunden zählen große Unternehmen wie Aldi Süd, Deutsche Bahn und Lufthansa.

Die Aktie des Münchener Softwarekonzerns Atoss ist am Dienstag der Gewinner im SDAX mit einem Plus von mehr als 6 Prozent. Die Papiere können die Talfahrt der vergangenen Wochen damit vorerst stoppen. Seit ihrem Allzeithoch im Juli war die Aktie um ein Drittel eingebrochen.

Die Nachfrage dürfte durch steigende Lohnkosten, strengere Vorgaben und den anhaltenden Fachkräftemangel strukturell gestützt bleiben. Für den deutschsprachigen Markt erwarten Experten ein jährliches Wachstum von etwa neun bis zehn Prozent – eine Entwicklung, von der Atoss als etablierter Anbieter profitieren könnte.

Anfang September war die Aktie mit 97,70 Euro auf den tiefsten Stand seit Anfang 2024 gefallen. Die Zahlen zum zweiten Quartal hatten Anleger enttäuscht. Im ersten Halbjahr verzeichnete Atoss einen Rückgang der Auftragseingänge, insbesondere bei den großen Kunden, die rund 81 Prozent des Umsatzes ausmachen.

Das Umsatzwachstum war im Vergleich zum Vorjahr mit 9 Prozent etwas geringer als im ersten Quartal ausgefallen, was vor allem auf die geringeren Neubuchungen zurückzuführen ist. Auch der Gewinn fiel mit 15,4 Millionen Euro geringer aus als im Vorjahr.

Trotz der Turbulenzen der vergangenen Wochen bleiben Experten zuversichtlich für den großen Wachstumstreiber des Unternehmens, das Cloudgeschäft. Die Umsätze aus Cloud und Abos stiegen im ersten Quartal 2025 um rund 30 Prozent und machen mittlerweile 46 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Zusammen mit den Wartungserlösen entfällt sogar ein Anteil von 68 Prozent auf diese wiederkehrenden Einnahmen. Dieses Segment entwickelt sich besonders dynamisch und sorgt für langfristige Planbarkeit und Stabilität der Umsätze.

