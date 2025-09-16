Beiersdorf auf Dreijahrestief - Jefferies streicht Kaufvotum

Im Dax zählten sie damit aber zu den größten Verlierern. Zeitweise war der Kurs knapp unter die 92-Euro-Marke und damit auf ein Tief seit Sommer 2022 gerutscht. Der Jahresverlust der Aktie beträgt mittlerweile fast ein Viertel.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Beiersdorf haben am Dienstag nach einer pessimistischer klingenden Analystenstudie ihren Abwärtstrend fortgesetzt. Im frühen Xetra-Handel ging es für die Titel des Konsumgüterkonzerns um bis zu 2,9 Prozent abwärts, wobei sich das Minus dann auf zuletzt 1,4 Prozent relativierte.

Das Analysehaus Jefferies hat am Dienstag die bisherige Kaufempfehlung für Beiersdorf aufgegeben. Analyst David Hayes begründete dies vor allem mit der besonders wichtigen Marke Nivea, die mit ihrem Wachstum kämpfe. Dieses sei aber notwendig, um die Aktie auf Kurs zu halten.

Historisch sei es ersichtlich, dass Phasen der Neufokussierung und anziehender Investitionen die Marke nicht nachhaltig stärken können. Er geht auch davon aus, dass die Hoffnungen auf Innovationen im laufenden Halbjahr zu optimistisch sind./tih/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,79 % und einem Kurs von 93,24 auf Tradegate (16. September 2025, 09:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -3,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,36 %. Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 22,72 Mrd.. Beiersdorf zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 126,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 101,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +8,32 %/+50,15 % bedeutet.



