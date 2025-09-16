    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Polens Präsident beharrt auf Forderungen zu Reparationen

    Für Sie zusammengefasst
    • Nawrocki fordert Reparationszahlungen von Deutschland.
    • Deutschland sieht Reparationsfrage als rechtlich geklärt.
    • Gespräche zwischen Polen und Deutschland stehen bevor.

    BERLIN/WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens Präsident Karol Nawrocki hat unmittelbar vor seinem Besuch in Berlin die Forderung nach Reparationszahlungen Deutschlands für die von seinem Land im Zweiten Weltkrieg erlittenen Schäden bekräftigt. "Das ist eine Sache, die für die Polen wichtig ist. Und sie wird auch Gegenstand der Gespräche unter Partnern sein", sagte Nawrocki der "Bild"-Zeitung. Er trifft in Berlin auf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Friedrich Merz.

    Deutschland lehnt solche Reparationsforderungen ab. Aus Sicht der Bundesregierung ist die Reparationsfrage rechtlich abschließend geklärt. Auch Steinmeier hat diese Position immer wieder bekräftigt. Nawrocki widersprach dieser Ansicht: "Die Frage der Reparationen ist natürlich nicht rechtlich abgeschlossen."

    "Sie liegt im Interesse von Warschau und Berlin. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit dem Bundeskanzler und mit Herrn Bundespräsidenten zu einer Einigung kommen werden", sagte Nawrocki.

    Er beharrt auf Reparationszahlungen in Höhe von 1,3 Billionen Euro. "Das ist die einzige Zahl, die ihren Bezugspunkt in einer sehr tiefgreifenden, fundierten wissenschaftlichen Forschung hat."/cab/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
