RBC stuft BNP PARIBAS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die bekräftigten Ziele für 2025 signalisierten, dass die Großbank relativ zuversichtlich hinsichtlich ihrer kurzfristigen Performance sei, schrieb Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der detailliertere Ausblick bis 2028 deute darauf hin, dass interne Faktoren einen großen Teil zur angestrebten weiteren Steigerung der Kapitalrendite beitragen würden./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 02:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 02:20 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 80,23EUR auf Tradegate (16. September 2025, 09:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



