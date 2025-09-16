Gold vor Mega-Crash? So überkauft wie seit 45 Jahren nicht mehr!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – Gold

Mehr als 40 Prozent hat Gold in diesem Jahr bereits zulegen können. Das schlägt selbst so starke Aktienmärkte wie den griechischen, der es aktuell auf ein Plus von 45,4 Prozent bringt.

Die Gründe für die Outperformance sind vielfältig. Zentralbanken insbesondere in den BRICS-Staaten haben ihre Goldreserven vergrößert und planen das auch weiterhin zu tun. Dazu kommen politische und wirtschaftliche Unsicherheiten. Vor allem die Furcht vor einer Stagflation in den USA und die Dollar-Schwäche haben Investoren im als sicher geltenden Edelmetall Zuflucht suchen lassen.

Spekulationsblase bei Gold? Die Anzeichen verdichten sich!

Dazu kommt ein hohes Interesse von Privatanlegerinnen und -anlegern sowie Spekulation durch Rohstoffhändler. Die Anzahl der Netto-Long-Positionen ist laut CFTC-Daten nach einem Tief im Mai wieder spürbar angestiegen. Auch das treibt den Preis nach oben, während bullishe Analystinnen und Analysten das Sentiment immer weiter befeuern.

Doch der Anstieg hat auch seine Schattenseiten. Inzwischen ist Gold aus technischer Perspektive stark überkauft. Und zwar nicht nur kurz-, sondern gerade auch mittel- und langfristig. Wenngleich die Aussichten fundamental stark bleiben, könnte die Rallye aus technischen Gründen schon bald ein Ende finden. Wer jetzt keine Vorsorge trifft, könnte auf hohen Verlusten sitzen bleiben.

Gold Chartsignale

Ausbruchsrallye läuft: Nach dem Sprung über den Horizontalwiderstand bei 3.450 US-Dollar ist eine Anschlussrallye angelaufen.

Nach dem Sprung über den Horizontalwiderstand bei 3.450 US-Dollar ist eine Anschlussrallye angelaufen. Bearishe Divergenzen: Die jüngst erzielten Rekordhochs sind durch die technischen Indikatoren RSI und MACD nicht bestätigt.

Die jüngst erzielten Rekordhochs sind durch die technischen Indikatoren RSI und MACD nicht bestätigt. Stark überkauft: Gold ist auf allen Zeitebenen massiv überkauft. Auf Monatsbasis sogar so stark wie seit 1980 nicht mehr. Das spricht für eine Spekulationsblase.

Gold ist auf allen Zeitebenen massiv überkauft. Auf Monatsbasis sogar so stark wie seit 1980 nicht mehr. Das spricht für eine Spekulationsblase. Beträchtliches Abwärtspotenzial: Für ähnliche Konstellationen wie derzeit kam es in der Vergangenheit zu Korrekturen von 20 bis 30 Prozent. Die Gefahr ist also groß.

Wird aus Gold bald Blech?

Das Edelmetall befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, der sich vor allem in den vergangenen 3 Jahren stark beschleunigt hat. Um 120,4 Prozent hat Gold in diesem Zeitraum gegenüber dem US-Dollar an Wert gewonnen. Entscheidend für die Aufwärtstrendverschärfung war der nachhaltige Sprung über die Marke von 2.000 US-Dollar, während die jüngste Preiseskalation durch den Ausbruch über 3.450 US-Dollar ausgelöst wurde.

Bei der Rallye in den vergangenen Wochen handelt es sich also um eine klassische Ausbruchs- beziehungsweise Anschlussrallye. Für solche gelten Kursgewinne von 10 bis 15 Prozent gegenüber dem Ausbruchsniveau für gewöhnlich, wobei für weniger volatile Basiswerte wie Gold die untere Spanne zu bevorzugen ist. Das lässt auf ein kurzfristiges Potenzial bis etwa 3.800 US-Dollar pro Feinunzen schließen. Damit bietet Gold vorerst eine Upside von rund 3 Prozent.

Nachhaltigkeit der Rallye ist zu bezweifeln

Allerdings bestehen aus technischer Perspektive große Zweifel an der Nachhaltigkeit der Rallye. Mit Blick in die technischen Indiaktoren, vor allem auf den Relative-Stärke-Index (RSI) ist das Gold inzwischen stark überkauft. Dazu kommen bearishe Divergenzen, die eine Trendwende immer wahrscheinlicher machen.

Obwohl sich Gold zuletzt stark verteuert hat, befinden sich sowohl der RSI als auch der Trendstärkeindikator MACD in Seitwärts- beziehungsweise Abwärtsbewegungen. Damit ist der Höhenflug unvollständig und technisch nicht bestätigt, was auf ein Fehlsignal hindeutet. Die Korrekturgefahr wird dabei umso größer, je länger die Divergenzen bestehen bleiben.

Bearishe Divergenzen: Nicht nur im Tageschart ein Problem

Das Problem bullisher Divergenzen und überkaufter technischer Indikatoren besteht auch auf höheren Zeitebenen. Im Wochenchart wird die Rallye der vergangenen Jahre zwar grundsätzlich durch Aufwärtstrends im RSI und MACD unterstützt, doch auch hier ist es in den vergangenen Monaten zu niedrigeren Hochs gekommen, sodass spätestens die seit dem Mai erzielten Allzeithochs technisch nicht oder nur teilweise bestätigt sind.

Der eigentliche Hammer liegt jedoch im Monatschart vor. Der liegt der RSI-Wert, der ab 70 als fortgeschritten und ab 80 als überkauft gilt, bei knapp 89 Punkten – einem Wert, der seit dem legendären Silber-Squeeze der Hunt-Brüder im Jahr 1980 nicht mehr erreicht wurde. Damit ist Gold so stark überkauft wie seit mehr als 45 Jahren nicht mehr.

Gold in Spekulationsblase? So überkauft wie seit 1980 nicht mehr!

Ein RSI-Wert von fast 90 auf einer so hohen Zeitebene lässt außerdem auf eine Spekulationsblase schließen. Selbst auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase lag der Monats-RSI des Nasdaq 100 "nur" bei 88,2. Anschließend folgte ein Crash um 83,5 Prozent. So schlimm dürfte es bei Gold nicht kommen, unterschätzen sollten Anlegerinnen und Anleger das Abwärtsrisiko jedoch nicht.

Für vergleichbare RSI-Werte wie dem aktuell ist es in der Vergangenheit (2006, 2008 und 2020) zu Einbrüchen zwischen 20 und 30 Prozent gekommen. Das würde ausgehend vom Stand jetzt einen Kurs von 2.600 US-Dollar pro Feinunze Gold bedeuten. Wem das unrealistisch erscheint: Das ist gleichbedeutend mit dem Stand zum Jahreswechsel.

Tipp aus der Redaktion Gold ist als Anlageklasse und Wertspeicher gefragt. Investierbar wird das Edelmetall unter anderem mit dem Gold ist als Anlageklasse und Wertspeicher gefragt. Investierbar wird das Edelmetall unter anderem mit dem ETC boerse.de-Gold (WKN: TMG0LD).

Anlegerinnen und Anleger unterschätzten massiv Abwärtsrisiken

Gegenwind für Gold droht nicht nur von Seiten der Charttechnik, sondern von auch bislang weniger stark beachteten Edelmetallen wie Silber, Platin und Palladium. Die haben sich in den vergangenen Monaten und Jahren zwar ebenfalls verteuert, vor allem die beiden letzten liegen aber weit hinter der Goldpreisentwicklung zurück. Beginnen Investoren jetzt, auf Nachholeffekte und eine Aufholjagd zu wetten, könnte das Kapitalströme von Gold weg hin zu konkurrierenden Edelmetallen bedeuten.

Auch vom Währungs- und dem Anleihenmarkt drohen Risiken. Zwar wird die Fed am Mittwoch aller Voraussicht nach ihre Zinsen weiter senken und könnte an diesem Kurs zunächst festhalten. Doch für die Goldpreisentwicklung sind vor allem die Anleiherenditen am langen Ende der Zinskurve relevant – und auf das haben Notenbanken nur geringen Einfluss.

Sollten Bond-Investoren wieder höhere Risikoprämien verlangen, würde das Gegenwind und höhere Opportunitätskosten für Gold bedeuten. Ein wiedererstarkender US-Dollar könnte ebenfalls für einen Preisverfall sorgen, insbesondere dann, wenn das von Anlegerinnen und Anlegern erhoffte Soft-Landing gelingt und es nicht wie befürchtet zu einer Rezession in den USA kommt. Während bei Gold die Spekulationswut zugenommen hat, werden die Abwärtsrisiken vor allem kurz- und mittelfristig inzwischen deutlich unterschätzt.

Gold auf einen Blick

ISIN: XC00096555157

XC00096555157 Marktkapitalisierung (geschätzt): 23,5 Billionen US-Dollar

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Wer die Goldpreis-Rallye verpasst hat, sollte angesichts der stark überkauften Zustände jetzt nicht mehr einsteigen und sich lieber bei Platin und Palladium umsehen. Wer hingegen bereits hohe Gewinne erzielt hat, sollte Gewinnmitnahmen erwägen oder sich gegen Kursverluste absichern.

Angesichts der sich verdichtenden Hinweise auf eine bevorstehende Korrektur eignet sich eine Short-Position auf Gold außerdem auf für hohe Trading-Gewinne – auch weil die Optionskette stark zugunsten der Call-Seite verschoben ist, was diese teuer, Put-Optionen dafür aber umgekehrt vergleichsweise günstig macht.

Hohe Renditen lassen sich beispielsweise mit dem Put-Optionsschein PG09B1 (gleichwertig ausgestatteter Ersatzschein: GV05LL) erzielen. Dieser verfügt über einen Basispreis von 3.800 US-Dollar und eine Laufzeit bis zum 20. März 2026. Der effektive Hebel (Omega) liegt aktuell bei 10,7. Das Auszahlungsprofil lautet für einige beispielhafte Fälle (zum Laufzeitende) folgendermaßen:

Doch Vorsicht: Sollte Gold zum Laufzeitende oberhalb von 3.800 US-Dollar notieren, verfällt PG09B1 wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Um diese zu reduzieren, sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn die Überhitzung der technischen Indikatoren ohne größeren Rücksetzer konsolidiert wurde oder die bearishen Divergenzen durch neue Hochs neutralisiert wurden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion