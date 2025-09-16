Börsenstart Europa - 16.09. - FTSE Athex 20 stark +1,81 %

Der MDAX steht bei 30.398,78 PKT und verliert bisher -0,20 %. Top-Werte: PUMA +2,67 %, Delivery Hero +1,45 %, Evotec +1,12 % Flop-Werte: TeamViewer -3,01 %, ThyssenKrupp -2,39 %, TUI -1,18 %

Der DAX steht bei 23.634,14 PKT und verliert bisher -0,46 %. Top-Werte: Zalando +2,00 %, Sartorius Vz. +1,97 %, Porsche AG +1,57 % Flop-Werte: Deutsche Boerse -1,89 %, Beiersdorf -1,51 %, Hannover Rueck -1,45 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:54) bei 3.579,78 PKT und steigt um +0,07 %.

Top-Werte: ATOSS Software +5,73 %, SILTRONIC AG +2,40 %, Sartorius Vz. +1,97 %

Flop-Werte: TeamViewer -3,01 %, Kontron -1,46 %, Formycon -1,37 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.427,23 PKT und verliert bisher -0,23 %.

Top-Werte: ASML Holding +2,47 %, Ferrari +1,89 %, Rheinmetall +1,00 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -2,08 %, L'Oreal -2,03 %, Deutsche Boerse -1,89 %

Der ATX bewegt sich bei 4.617,52 PKT und fällt um -1,02 %.

Top-Werte: voestalpine +0,63 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,53 %, Wienerberger +0,49 %

Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -1,76 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,72 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,71 %

Der SMI steht aktuell (09:59:54) bei 12.120,07 PKT und fällt um -0,30 %.

Top-Werte: Logitech International +2,18 %, Kuehne + Nagel International +0,85 %, ABB +0,59 %

Flop-Werte: Swiss Re -1,40 %, Zurich Insurance Group -0,89 %, Swiss Life Holding -0,73 %

Der CAC 40 steht bei 7.867,36 PKT und verliert bisher -0,31 %.

Top-Werte: Kering +3,83 %, Capgemini +2,63 %, Dassault Systemes +1,42 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -2,08 %, L'Oreal -2,03 %, Societe Generale -1,78 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.633,45 PKT und verliert bisher -0,25 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +1,62 %, SSAB Registered (A) +1,16 %, Volvo Registered (B) +1,12 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -3,71 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -1,39 %, Essity Registered (B) -1,05 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.060,00 PKT und gewinnt bisher +1,81 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,98 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +0,89 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,35 %

Flop-Werte: Viohalco -1,60 %, Coca-Cola HBC -0,91 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,75 %