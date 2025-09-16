    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Kunststofferzeugung im zweiten Quartal rückläufig - Verband warnt vor wachsendem Wettbewerbsdruck (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) - Die Kunststofferzeugung in Deutschland ist im zweiten
    Quartal 2025 zurückgegangen. Nach Angaben von Plastics Europe Deutschland, dem
    Verband der Kunststofferzeuger, sank die Produktion von Kunststoffen in
    Primärformen um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal und lag 6,2 Prozent unter
    dem Vorjahreswert. Die Erzeugerpreise gaben um 0,6 Prozent nach, im
    Jahresvergleich um 2,4 Prozent. Der Branchenumsatz verringerte sich um 2,4
    Prozent auf rund 6,3 Milliarden Euro.

    Vor allem der Außenhandel steht unter Druck

    Die Exporte von Kunststoffen in Primärformen gingen um 6,7 Prozent zurück,
    während die Importe auf 4,6 Milliarden Euro stiegen. Der Handelsüberschuss
    schrumpfte, blieb mit 2,1 Milliarden Euro jedoch positiv. Für die kommenden
    Monate erwartet der Verband keine Verbesserung der Lage. "Die Stagnation ist
    noch nicht überwunden", erklärt Dr. Christine Bunte, Hauptgeschäftsführerin von
    Plastics Europe Deutschland. "Die strukturellen Defizite des Standorts
    Deutschlands haben sich über Jahre entwickelt. Die Bundesregierung hat begonnen,
    an den Ursachen wie hohen Energiepreisen und Bürokratiebelastung gegenzusteuern
    und es wird dauern, bis diese wirken. Allerdings müssen die Reformen noch
    wesentlich konsequenter umgesetzt werden. Die Kunststofferzeuger in Deutschland
    werden einen langen Atem brauchen."

    K 2025 in Düsseldorf: Kunststoffbranche sucht Antworten auf Wettbewerbsdruck

    Vor dem Hintergrund der schlechten Quartalszahlen richtet die Branche den Blick
    im Oktober nach Düsseldorf. Auf der K 2025, der wichtigsten internationalen
    Fachmesse der Kunststoffindustrie, stehen Kreislaufwirtschaft und
    Wettbewerbsfähigkeit im Mittelpunkt. "Der Innovationsgeist der Unternehmen ist
    ungebrochen. Bei allen wirtschaftlichen Schwierigkeiten sehen wir, wie neue
    Impulse umgesetzt werden, sei es bei der Veränderung der Rohstoffbasis, der
    Reduktion des CO2-Fußabdrucks von Produkten oder bei der KI-unterstützten
    Rezepturentwicklung. Die K 2025 wird zeigen, wie die Branche im internationalen
    Vergleich dasteht und wie sie ihren Antrieb zurückgewinnen kann", so Bunte.

    Livestream am 8. Oktober: Aktuelle Zahlen zu Produktion, Verarbeitung und
    Recycling in Europa

    Plastics Europe stellt am 8. Oktober von 13 bis 14 Uhr im Rahmen einer
    Pressekonferenz den Branchenreport Plastics - the Fast Facts
    (https://plasticseurope.org/knowledge-hub/plastics-the-fast-facts-2024/) vor.
    Der jährlich erscheinende Bericht enthält die neuesten Zahlen zu Produktion,
    Verarbeitung und Recycling in Europa. Journalistinnen und Journalisten können
    sich digital zuschalten und im Anschluss Fragen stellen.

    Um Registrierung wird gebeten: https://145576185.hs-sites-eu1.com/invitation-pla
    stics-the-fast-facts-press-conference-1?__hstc=164952352.e22f604dbe4d7e04e62a7cd
    5a0e7bb1e.1738593475507.1757953146065.1757999708399.417&__hssc=164952352.1.17579
    99708399&__hsfp=90222723

    Pressekontakt:

    Bettina Dempewolf
    Leiterin Kommunikation
    Telefon: +49 171 9713962
    E-Mail: mailto:bettina.dempewolf@plasticseurope.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/57333/6118384
    OTS: PlasticsEurope Deutschland e.V.




