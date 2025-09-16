    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Direktmarketing-Gateway in Europa für kaufkräftige chinesische Reisende über Alibabas Fliggy (FOTO)

    Köln (ots) - Europäische Marken erhalten direkten Zugang zu Chinas 250
    Milliarden Dollar-schwerem Outbound-Tourismusmarkt dank verifizierter
    Reiseabsicht-Daten und Closed-Loop-Attribution

    Reach MENA, eine End-to-End-Marketingagentur mit Fokus auf kaufkräftige
    chinesische Reisende, führt als ersten Schritt ihrer Expansion in den
    europäischen Markt ihre neue Marke TruReach China ein, dem exklusiven Partner
    von Alibabas Fliggy in Deutschland.

    Chinesische Reisende gaben 2024 weltweit mehr als 250 Milliarden US-Dollar aus
    (Quelle: Statista 2025 (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/187790/um
    frage/laender-mit-den-hoechsten-ausgaben-im-internationalen-tourismus/) ) und
    unternehmen zunehmend wieder internationale Reisen. Europäische Marken haben
    jedoch Schwierigkeiten, sie effektiv anzusprechen. Dabei gibt es drei zentrale
    Herausforderungen:

    1. Verschwendung von Werbebudget - Angesichts der beträchtlichen
    Bevölkerungsgröße riskieren Marken ohne präzise Zielgruppenansprache viel
    Geld für Impressions auszugeben, die nicht zu Conversions führen.
    2. Nachverfolgbarkeit und Messbarkeit - Das Fehlen eines zuverlässigen
    Attributionsmodells macht es schwierig, Mediaaktivierungen mit tatsächlichen
    Conversions in Verbindung zu bringen. Begrenzte Datenintegrationen führen oft
    zu ungenauen oder unvollständigen Performance-Messungen.
    3. Walled-Garden-Plattformen - Chinas native Plattformen arbeiten isoliert
    voneinander. Dies macht es schwierig, die tatsächliche Wirkung von Kampagnen
    zu verstehen, sie effektiv zu skalieren oder Mediastrategien
    kanalübergreifend zu optimieren.

    "Zu lange existierten Europas Tourismusziele, Hotelgruppen und
    Luxuseinzelhändler am Rande des digitalen Universums Chinas", so Mazen Hallaway,
    CEO von Reach MENA und Gründer von TruReach China. "Doch China ist nicht einfach
    nur ein Markt, sondern ein in sich geschlossenes Ökosystem, in dem
    Reiseinspirationen, Entscheidungsfindung und Buchungen zusammenlaufen. Mit
    TruReach China eröffnen wir nicht nur einen neuen Weg, sondern gestalten auch
    die Art und Weise neu, wie Europa mit den weltweit einflussreichsten Reisenden
    und den umsatzstärksten Kunden im Luxuseinzelhandel interagiert. Durch die
    Nutzung verifizierter Reiseabsichten, nahtloser Buchungsabläufe und
    transparenter Leistungskennzahlen setzen wir einen neuen Standard dafür, wie
    globale Marken in Chinas digitaler Zukunft präsent, relevant und messbar sein
    können."

    "Als spezialisierte End-to-End-Marketingagentur schließen wir diese Lücke mit
    einer Full-Funnel-Lösung, die auf dem Ökosystem von Alibabas Fliggy basiert",
    ergänzt Maher Ghazal, Chief Growth Officer von Reach MENA. TruReach China
