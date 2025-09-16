Direktmarketing-Gateway in Europa für kaufkräftige chinesische Reisende über Alibabas Fliggy (FOTO)

Köln (ots) - Europäische Marken erhalten direkten Zugang zu Chinas 250

Milliarden Dollar-schwerem Outbound-Tourismusmarkt dank verifizierter

Reiseabsicht-Daten und Closed-Loop-Attribution



Reach MENA, eine End-to-End-Marketingagentur mit Fokus auf kaufkräftige

chinesische Reisende, führt als ersten Schritt ihrer Expansion in den

europäischen Markt ihre neue Marke TruReach China ein, dem exklusiven Partner

von Alibabas Fliggy in Deutschland.





Chinesische Reisende gaben 2024 weltweit mehr als 250 Milliarden US-Dollar aus(Quelle: Statista 2025 (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/187790/umfrage/laender-mit-den-hoechsten-ausgaben-im-internationalen-tourismus/) ) undunternehmen zunehmend wieder internationale Reisen. Europäische Marken habenjedoch Schwierigkeiten, sie effektiv anzusprechen. Dabei gibt es drei zentraleHerausforderungen:1. Verschwendung von Werbebudget - Angesichts der beträchtlichenBevölkerungsgröße riskieren Marken ohne präzise Zielgruppenansprache vielGeld für Impressions auszugeben, die nicht zu Conversions führen.2. Nachverfolgbarkeit und Messbarkeit - Das Fehlen eines zuverlässigenAttributionsmodells macht es schwierig, Mediaaktivierungen mit tatsächlichenConversions in Verbindung zu bringen. Begrenzte Datenintegrationen führen oftzu ungenauen oder unvollständigen Performance-Messungen.3. Walled-Garden-Plattformen - Chinas native Plattformen arbeiten isoliertvoneinander. Dies macht es schwierig, die tatsächliche Wirkung von Kampagnenzu verstehen, sie effektiv zu skalieren oder Mediastrategienkanalübergreifend zu optimieren."Zu lange existierten Europas Tourismusziele, Hotelgruppen undLuxuseinzelhändler am Rande des digitalen Universums Chinas", so Mazen Hallaway,CEO von Reach MENA und Gründer von TruReach China. "Doch China ist nicht einfachnur ein Markt, sondern ein in sich geschlossenes Ökosystem, in demReiseinspirationen, Entscheidungsfindung und Buchungen zusammenlaufen. MitTruReach China eröffnen wir nicht nur einen neuen Weg, sondern gestalten auchdie Art und Weise neu, wie Europa mit den weltweit einflussreichsten Reisendenund den umsatzstärksten Kunden im Luxuseinzelhandel interagiert. Durch dieNutzung verifizierter Reiseabsichten, nahtloser Buchungsabläufe undtransparenter Leistungskennzahlen setzen wir einen neuen Standard dafür, wieglobale Marken in Chinas digitaler Zukunft präsent, relevant und messbar seinkönnen.""Als spezialisierte End-to-End-Marketingagentur schließen wir diese Lücke miteiner Full-Funnel-Lösung, die auf dem Ökosystem von Alibabas Fliggy basiert",ergänzt Maher Ghazal, Chief Growth Officer von Reach MENA. TruReach China