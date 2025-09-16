TruReach China startet auf der DMEXCO
Direktmarketing-Gateway in Europa für kaufkräftige chinesische Reisende über Alibabas Fliggy (FOTO)
Köln (ots) - Europäische Marken erhalten direkten Zugang zu Chinas 250
Milliarden Dollar-schwerem Outbound-Tourismusmarkt dank verifizierter
Reiseabsicht-Daten und Closed-Loop-Attribution
Reach MENA, eine End-to-End-Marketingagentur mit Fokus auf kaufkräftige
chinesische Reisende, führt als ersten Schritt ihrer Expansion in den
europäischen Markt ihre neue Marke TruReach China ein, dem exklusiven Partner
von Alibabas Fliggy in Deutschland.
Chinesische Reisende gaben 2024 weltweit mehr als 250 Milliarden US-Dollar aus
(Quelle: Statista 2025 (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/187790/um
frage/laender-mit-den-hoechsten-ausgaben-im-internationalen-tourismus/) ) und
unternehmen zunehmend wieder internationale Reisen. Europäische Marken haben
jedoch Schwierigkeiten, sie effektiv anzusprechen. Dabei gibt es drei zentrale
Herausforderungen:
1. Verschwendung von Werbebudget - Angesichts der beträchtlichen
Bevölkerungsgröße riskieren Marken ohne präzise Zielgruppenansprache viel
Geld für Impressions auszugeben, die nicht zu Conversions führen.
2. Nachverfolgbarkeit und Messbarkeit - Das Fehlen eines zuverlässigen
Attributionsmodells macht es schwierig, Mediaaktivierungen mit tatsächlichen
Conversions in Verbindung zu bringen. Begrenzte Datenintegrationen führen oft
zu ungenauen oder unvollständigen Performance-Messungen.
3. Walled-Garden-Plattformen - Chinas native Plattformen arbeiten isoliert
voneinander. Dies macht es schwierig, die tatsächliche Wirkung von Kampagnen
zu verstehen, sie effektiv zu skalieren oder Mediastrategien
kanalübergreifend zu optimieren.
"Zu lange existierten Europas Tourismusziele, Hotelgruppen und
Luxuseinzelhändler am Rande des digitalen Universums Chinas", so Mazen Hallaway,
CEO von Reach MENA und Gründer von TruReach China. "Doch China ist nicht einfach
nur ein Markt, sondern ein in sich geschlossenes Ökosystem, in dem
Reiseinspirationen, Entscheidungsfindung und Buchungen zusammenlaufen. Mit
TruReach China eröffnen wir nicht nur einen neuen Weg, sondern gestalten auch
die Art und Weise neu, wie Europa mit den weltweit einflussreichsten Reisenden
und den umsatzstärksten Kunden im Luxuseinzelhandel interagiert. Durch die
Nutzung verifizierter Reiseabsichten, nahtloser Buchungsabläufe und
transparenter Leistungskennzahlen setzen wir einen neuen Standard dafür, wie
globale Marken in Chinas digitaler Zukunft präsent, relevant und messbar sein
können."
"Als spezialisierte End-to-End-Marketingagentur schließen wir diese Lücke mit
einer Full-Funnel-Lösung, die auf dem Ökosystem von Alibabas Fliggy basiert",
ergänzt Maher Ghazal, Chief Growth Officer von Reach MENA. TruReach China
