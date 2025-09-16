    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    67 % der 16- bis 74-Jährigen in Deutschland nutzen Online-Banking

    WIESBADEN (ots) - Eine neue EU-Regelung soll Online-Banking sicherer machen.
    Rund zwei Drittel (67 %) der 16- bis 74-Jährigen in Deutschland haben im Jahr
    2024 Online-Banking genutzt - ein neuer Höchstwert. Wie das Statistische
    Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 41,7 Millionen Menschen. Zehn Jahre
    zuvor lag der Anteil noch bei 49 %.

    Der Anteil von 67 % bei der Nutzung von Online-Banking entsprach im Jahr 2024
    dem Durchschnitt aller EU-Staaten. Am häufigsten wurde nach Angaben der
    europäischen Statistikbehörde Eurostat Online-Banking in Dänemark (98 %), den
    Niederlanden (96 %) und Finnland (95 %) genutzt. In Rumänien (28 %), Bulgarien
    (31 %) und Griechenland (54 %) wurden Bankgeschäfte hingegen seltener digital
    abgewickelt. Am 9. Oktober 2025 tritt eine EU-weite Regelung in Kraft, die
    Banken und Sparkassen verpflichtet, vor einer Überweisung eine
    Empfängerüberprüfung durchzuführen.

    25- bis 34-Jährige nutzen am häufigsten Online-Banking

    Online-Banking wurde in Deutschland im Jahr 2024 am häufigsten in der
    Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen (82 %) genutzt. Mit zunehmendem Alter sank
    der Anteil der Nutzenden. So betrug er bei den 35- bis 44-Jährigen 79 %, bei den
    45- bis 54-Jährigen 72 % und bei den 55- bis 64-Jährigen 59 %. Von den 65- bis
    74-Jährigen tätigten weniger als die Hälfte (44 %) ihre Bankgeschäfte online. In
    der jüngsten Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen nutzten hierzulande knapp zwei
    Drittel (64 %) den digitalen Zugang zum Bankkonto.

    Nutzung unter Jüngeren am stärksten gestiegen

    Über alle Altersgruppen hinweg ist die Nutzung von Online-Banking deutlich
    gestiegen - am stärksten mit rund 29 Prozentpunkten in der Altersgruppe der 16-
    bis 24-Jährigen von 35 % im Jahr 2014 auf 64 % im Jahr 2024. Danach folgten die
    älteren Altersgruppen: Unter den 45- bis 54-Jährigen sowie den 55- bis
    64-Jährigen waren es im selben Zeitraum jeweils 22 Prozentpunkte mehr und bei
    den 65- bis 74-Jährigen 21 Prozentpunkte mehr als zehn Jahre zuvor. Am
    geringsten war der Anstieg mit 6 Prozentpunkten in der Altersgruppe der 25- bis
    34-Jährigen, die ohnehin am häufigsten Online-Banking nutzen.

    Methodische Hinweise:

    Die Ergebnisse basieren auf der Erhebung zur Nutzung von Informations- und
    Kommunikationstechnologien (IKT) in privaten Haushalten. Befragt werden Personen
    im Alter von 16 bis 74 Jahre. Die Frage nach der Nutzung von Online-Banking für
    private Zwecke bezieht sich auf die letzten drei Monate vor der Befragung. Für
    diese europäische Erhebung gelten in allen Mitgliedstaaten der Europäischen
    Union einheitliche Definitionen sowie methodische Mindeststandards. Ab dem
    Erhebungsjahr 2021 ist diese Erhebung in Deutschland als Unterstichprobe in den
    Mikrozensus integriert. Aufgrund der damit verbundenen methodischen Änderungen
    ist beim Vergleich der Ergebnisse ab 2021 mit den Vorjahren der Zeitreihenbruch
    zu beachten. Ausführliche Informationen hierzu bietet eine Sonderseite im
    Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.

    Die Ergebnisse für die EU-Staaten stammen von der europäischen Statistikbehörde
    Eurostat.

