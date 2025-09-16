4,2 Millionen Menschen leben in Haushalten mit Zahlungsrückständen bei Versorgungsbetrieben
WIESBADEN (ots) -
- Menschen aus Mieterhaushalten sind häufiger im Zahlungsverzug als Menschen aus
Eigentümerhaushalten
- Ein Drittel der Bevölkerung hat keine Rücklagen für unerwartet anfallende
Ausgaben
- Preise für Haushaltsenergie trotz aktueller Rückgänge weiterhin auf hohem
Niveau
Das Begleichen von Strom- oder Gasrechnungen stellt für einige Menschen eine
finanzielle Herausforderung dar. Rund 4,2 Millionen Menschen lebten im Jahr 2024
nach eigenen Angaben in Haushalten, die bei Rechnungen von Versorgungsbetrieben
wie etwa Strom- oder Gasanbietern im Zahlungsverzug waren. Das entsprach einem
Anteil von 5,0 % der Bevölkerung, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach
Ergebnissen der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) mitteilt.
Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Anteil auf einem ähnlichen Niveau: Im Jahr
2023 hatten 5,4 % der Bevölkerung Zahlungsrückstände bei Rechnungen von
Versorgungsbetrieben.
Besonders Mieterinnen und Mieter konnten entsprechende Rechnungen nicht
begleichen: Während 3,4 % der Menschen aus Eigentümerhaushalten bei
Versorgungsbetrieben im Zahlungsverzug waren, lag der Anteil bei
Mieterhaushalten mit 6,4 % höher.
Ein Drittel der Bevölkerung kann unerwartete Ausgaben nicht aus eigenen Mitteln
stemmen
Nicht nur für das Zahlen von Strom- oder Gasrechnungen reicht für viele das Geld
nicht, auch unerwartet anfallende Ausgaben beispielsweise für die Reparatur oder
den Austausch defekter Haushaltsgeräte können Haushalte vor Schwierigkeiten
stellen. Knapp ein Drittel (32,2 %) der Bevölkerung lebte im Jahr 2024 in
Haushalten, welche aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht dazu in der Lage
waren, unerwartet anfallende Ausgaben aus eigenen finanziellen Mitteln zu
bestreiten. Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil leicht gesunken: Im Jahr 2023
hatten 35,0 % der Bevölkerung angegeben, nicht über ausreichende finanzielle
Rücklagen für unerwartete Ausgaben zu verfügen. Als unerwartet anfallende
Ausgabe galt in den beiden vergangenen Jahren eine Summe in Höhe von mindestens
1 250 Euro.
Wohnungsnebenkosten mit überdurchschnittlicher Preissteigerung
Auch Nebenkosten und Nebenkostennachzahlungen bedeuten für viele Mieterinnen und
Mieter eine finanzielle Belastung. Die Preise für Wohnungsnebenkosten sind
überdurchschnittlich gestiegen: Diese lagen im August 2025 um 4,0 % höher als im
Vorjahresmonat. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt nahmen im selben
Zeitraum um 2,2 % zu. Zu den Wohnungsnebenkosten zählen die Kosten für
Wasserversorgung und Müllabfuhr, Gebäudereinigung, Wartung von Aufzügen o.Ä.
sowie weitere Aufwendungen.
