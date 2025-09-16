    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    4,2 Millionen Menschen leben in Haushalten mit Zahlungsrückständen bei Versorgungsbetrieben

    WIESBADEN (ots) -

    - Menschen aus Mieterhaushalten sind häufiger im Zahlungsverzug als Menschen aus
    Eigentümerhaushalten
    - Ein Drittel der Bevölkerung hat keine Rücklagen für unerwartet anfallende
    Ausgaben
    - Preise für Haushaltsenergie trotz aktueller Rückgänge weiterhin auf hohem
    Niveau

    Das Begleichen von Strom- oder Gasrechnungen stellt für einige Menschen eine
    finanzielle Herausforderung dar. Rund 4,2 Millionen Menschen lebten im Jahr 2024
    nach eigenen Angaben in Haushalten, die bei Rechnungen von Versorgungsbetrieben
    wie etwa Strom- oder Gasanbietern im Zahlungsverzug waren. Das entsprach einem
    Anteil von 5,0 % der Bevölkerung, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach
    Ergebnissen der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) mitteilt.
    Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Anteil auf einem ähnlichen Niveau: Im Jahr
    2023 hatten 5,4 % der Bevölkerung Zahlungsrückstände bei Rechnungen von
    Versorgungsbetrieben.

    Besonders Mieterinnen und Mieter konnten entsprechende Rechnungen nicht
    begleichen: Während 3,4 % der Menschen aus Eigentümerhaushalten bei
    Versorgungsbetrieben im Zahlungsverzug waren, lag der Anteil bei
    Mieterhaushalten mit 6,4 % höher.

    Ein Drittel der Bevölkerung kann unerwartete Ausgaben nicht aus eigenen Mitteln
    stemmen

    Nicht nur für das Zahlen von Strom- oder Gasrechnungen reicht für viele das Geld
    nicht, auch unerwartet anfallende Ausgaben beispielsweise für die Reparatur oder
    den Austausch defekter Haushaltsgeräte können Haushalte vor Schwierigkeiten
    stellen. Knapp ein Drittel (32,2 %) der Bevölkerung lebte im Jahr 2024 in
    Haushalten, welche aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht dazu in der Lage
    waren, unerwartet anfallende Ausgaben aus eigenen finanziellen Mitteln zu
    bestreiten. Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil leicht gesunken: Im Jahr 2023
    hatten 35,0 % der Bevölkerung angegeben, nicht über ausreichende finanzielle
    Rücklagen für unerwartete Ausgaben zu verfügen. Als unerwartet anfallende
    Ausgabe galt in den beiden vergangenen Jahren eine Summe in Höhe von mindestens
    1 250 Euro.

    Wohnungsnebenkosten mit überdurchschnittlicher Preissteigerung

    Auch Nebenkosten und Nebenkostennachzahlungen bedeuten für viele Mieterinnen und
    Mieter eine finanzielle Belastung. Die Preise für Wohnungsnebenkosten sind
    überdurchschnittlich gestiegen: Diese lagen im August 2025 um 4,0 % höher als im
    Vorjahresmonat. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt nahmen im selben
    Zeitraum um 2,2 % zu. Zu den Wohnungsnebenkosten zählen die Kosten für
    Wasserversorgung und Müllabfuhr, Gebäudereinigung, Wartung von Aufzügen o.Ä.
    sowie weitere Aufwendungen.
