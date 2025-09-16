4,2 Millionen Menschen leben in Haushalten mit Zahlungsrückständen bei Versorgungsbetrieben

WIESBADEN (ots) -



- Menschen aus Mieterhaushalten sind häufiger im Zahlungsverzug als Menschen aus

Eigentümerhaushalten

- Ein Drittel der Bevölkerung hat keine Rücklagen für unerwartet anfallende

Ausgaben

- Preise für Haushaltsenergie trotz aktueller Rückgänge weiterhin auf hohem

Niveau



Das Begleichen von Strom- oder Gasrechnungen stellt für einige Menschen eine

finanzielle Herausforderung dar. Rund 4,2 Millionen Menschen lebten im Jahr 2024

nach eigenen Angaben in Haushalten, die bei Rechnungen von Versorgungsbetrieben

wie etwa Strom- oder Gasanbietern im Zahlungsverzug waren. Das entsprach einem

Anteil von 5,0 % der Bevölkerung, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach

Ergebnissen der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) mitteilt.

Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Anteil auf einem ähnlichen Niveau: Im Jahr

2023 hatten 5,4 % der Bevölkerung Zahlungsrückstände bei Rechnungen von

Versorgungsbetrieben.







Besonders Mieterinnen und Mieter konnten entsprechende Rechnungen nichtbegleichen: Während 3,4 % der Menschen aus Eigentümerhaushalten beiVersorgungsbetrieben im Zahlungsverzug waren, lag der Anteil beiMieterhaushalten mit 6,4 % höher.Ein Drittel der Bevölkerung kann unerwartete Ausgaben nicht aus eigenen MittelnstemmenNicht nur für das Zahlen von Strom- oder Gasrechnungen reicht für viele das Geldnicht, auch unerwartet anfallende Ausgaben beispielsweise für die Reparatur oderden Austausch defekter Haushaltsgeräte können Haushalte vor Schwierigkeitenstellen. Knapp ein Drittel (32,2 %) der Bevölkerung lebte im Jahr 2024 inHaushalten, welche aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht dazu in der Lagewaren, unerwartet anfallende Ausgaben aus eigenen finanziellen Mitteln zubestreiten. Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil leicht gesunken: Im Jahr 2023hatten 35,0 % der Bevölkerung angegeben, nicht über ausreichende finanzielleRücklagen für unerwartete Ausgaben zu verfügen. Als unerwartet anfallendeAusgabe galt in den beiden vergangenen Jahren eine Summe in Höhe von mindestens1 250 Euro.Wohnungsnebenkosten mit überdurchschnittlicher PreissteigerungAuch Nebenkosten und Nebenkostennachzahlungen bedeuten für viele Mieterinnen undMieter eine finanzielle Belastung. Die Preise für Wohnungsnebenkosten sindüberdurchschnittlich gestiegen: Diese lagen im August 2025 um 4,0 % höher als imVorjahresmonat. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt nahmen im selbenZeitraum um 2,2 % zu. Zu den Wohnungsnebenkosten zählen die Kosten fürWasserversorgung und Müllabfuhr, Gebäudereinigung, Wartung von Aufzügen o.Ä.sowie weitere Aufwendungen.