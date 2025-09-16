    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProSiebenSat.1 Media AktievorwärtsNachrichten zu ProSiebenSat.1 Media
    WARBURG RESEARCH stuft ProSiebenSat.1 auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat ProSiebenSat.1 aus Bewertungsgründen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 6,80 Euro belassen. Seit seiner Abstufung Anfang September habe die Aktie des Medienkonzerns mehr als 20 Prozent verloren und notiere nun unterhalb des Kursziels, begründete Jörg Philipp Frey seine am Dienstag vorliegende Neubewertung. Diese bedeute aber nicht, dass er an die aggressiven Synergieziele aus der Übernahme durch Konkurrent MFE glaube, betonte der Experte. Es gebe zudem einige Gewinnrisiken, und ein schwaches drittes Quartal sollte nicht überraschen. Die Erreichung der Jahresziele hänge stark vom Schlussquartal ab, für das die Vergleichsbasis aus dem Vorjahr aber niedriger liege./rob/gl/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 6,33EUR auf Tradegate (16. September 2025, 09:51 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Jörg Philipp Frey
    Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 6,80
    Kursziel alt: 6,80
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


