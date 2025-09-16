WARBURG RESEARCH stuft BASF SE auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BASF wegen überarbeiteter Schätzungen von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem operativ recht enttäuschenden ersten Halbjahr des Chemiekonzerns rechne er im dritten Quartal nicht mit einer Verbesserung gegenüber dem Vorquartal, schrieb Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 43,79EUR auf Tradegate (16. September 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Oliver Schwarz
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 46
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
