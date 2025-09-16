aap Implantate AG: Umsatz-Boom & Studie kurz vor Durchbruch
Die aap Implantate AG navigiert geschickt durch Herausforderungen und setzt auf Wachstum und Innovation.
Foto: adobe.stock.com
- aap Implantate AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 6,2 Millionen Euro, was einem Rückgang von 3% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Die klinische Studie zur antibakteriellen Silbertechnologie steht kurz vor dem Abschluss und könnte die Zulassung der Technologie vorantreiben.
- Das Bestandskundengeschäft in der EMEA-Region wuchs um 11%, während die APAC-Region ein beeindruckendes Wachstum von 82% verzeichnete.
- Die Auswirkungen der US-Zölle wurden durch operative Anpassungen und Preisanpassungen erfolgreich gemildert.
- Die Gesellschaft plant für das zweite Halbjahr 2025 einen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zu den ersten sechs Monaten und behält die Prognose für das Gesamtjahr bei.
- aap Implantate AG hat erfolgreich MDR-Zulassungen für einige Produkte abgeschlossen, während andere Zulassungen aufgrund von Engpässen verzögert wurden.
