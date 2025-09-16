Google kündigt Milliardeninvestition in Großbritannien an
- Google investiert 5 Milliarden Euro in UK-Wirtschaft.
- Fokus auf Forschung in Künstlicher Intelligenz (KI).
- Schaffung von 8.250 Arbeitsplätzen in zwei Jahren.
LONDON (dpa-AFX) - Der US-Tech-Gigant Google hat eine Milliardeninvestition in die britische Wirtschaft angekündigt. In den kommenden zwei Jahren soll mit fünf Milliarden Euro insbesondere auch die Forschung auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) vorangetrieben werden, wie aus einer Mitteilung des Konzerns zur Eröffnung eines neuen Rechenzentrums in Hertfordshire hervorgeht.
Das Zentrum nördlich von London werde dazu beitragen, die wachsende Nachfrage nach Googles KI-gestützten Diensten wie Google Cloud, Workspace, Search und Maps zu decken. Google rechnet mit der Schaffung von jährlich 8.250 Arbeitsstellen im Vereinigten Königreich.
Die milliardenschwere Investition zeige das starke Vertrauen in die britische Wirtschaft "und die Stärke unserer Partnerschaft mit den USA", sagte die britische Finanzministerin Rachel Reeves. "Sie wird über viele Jahre Arbeitsplätze schaffen und das Wirtschaftswachstum fördern." Ab heute ist US-Präsident Donald Trump zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien zu Gast./mj/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 214,9 auf Tradegate (16. September 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +7,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Bil..
Alphabet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8267. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 229,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 260,00USD was eine Bandbreite von -10,80 %/+20,79 % bedeutet.
EU-Regeln / 25.08.2025 - 07:41 Uhr
GMX gegen Google – Urteil ist Gegenwind für US-Konzern
Um die Macht von US-Technologieriesen zu beschränken, beschloss die EU ein recht hartes Regelwerk für fairen Wettbewerb im Netz. Auf dieser Basis fällt ein deutsches Gericht nun ein Urteil.
Für diese Einrichtung war dem Urteil zufolge lange eine Gmail-Adresse nötig gewesen. Mailadressen von GMX.de und Web.de konnten nicht oder nur umständlich genutzt werden – dadurch geriet die Google-Konkurrenz unter Druck. Teile der Klage wies das Gericht allerdings ab, weswegen 1&1 drei Viertel der Verfahrenskosten tragen muss. 1&1 ist als Mutterkonzern von GMX/Web.de Klägerin in dem Fall. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der Fall dürfte in die nächste Instanz gehen. Google hat bereits Rechtsmittel eingelegt.
