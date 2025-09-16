    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet
    Google kündigt Milliardeninvestition in Großbritannien an

    Für Sie zusammengefasst
    • Google investiert 5 Milliarden Euro in UK-Wirtschaft.
    • Fokus auf Forschung in Künstlicher Intelligenz (KI).
    • Schaffung von 8.250 Arbeitsplätzen in zwei Jahren.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Der US-Tech-Gigant Google hat eine Milliardeninvestition in die britische Wirtschaft angekündigt. In den kommenden zwei Jahren soll mit fünf Milliarden Euro insbesondere auch die Forschung auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) vorangetrieben werden, wie aus einer Mitteilung des Konzerns zur Eröffnung eines neuen Rechenzentrums in Hertfordshire hervorgeht.

    Das Zentrum nördlich von London werde dazu beitragen, die wachsende Nachfrage nach Googles KI-gestützten Diensten wie Google Cloud, Workspace, Search und Maps zu decken. Google rechnet mit der Schaffung von jährlich 8.250 Arbeitsstellen im Vereinigten Königreich.

    Die milliardenschwere Investition zeige das starke Vertrauen in die britische Wirtschaft "und die Stärke unserer Partnerschaft mit den USA", sagte die britische Finanzministerin Rachel Reeves. "Sie wird über viele Jahre Arbeitsplätze schaffen und das Wirtschaftswachstum fördern." Ab heute ist US-Präsident Donald Trump zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien zu Gast./mj/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 214,9 auf Tradegate (16. September 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +7,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8267. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 229,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 260,00USD was eine Bandbreite von -10,80 %/+20,79 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
