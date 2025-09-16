Google kündigt Milliardeninvestition in Großbritannien an

Die milliardenschwere Investition zeige das starke Vertrauen in die britische Wirtschaft "und die Stärke unserer Partnerschaft mit den USA", sagte die britische Finanzministerin Rachel Reeves. "Sie wird über viele Jahre Arbeitsplätze schaffen und das Wirtschaftswachstum fördern." Ab heute ist US-Präsident Donald Trump zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien zu Gast./mj/DP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 214,9 auf Tradegate (16. September 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +7,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,71 %.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Bil..

Alphabet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8267. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 229,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 260,00USD was eine Bandbreite von -10,80 %/+20,79 % bedeutet.