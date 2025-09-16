Unsere politischen Ärzte diagnostizieren fabelhaft, aber therapieren mangelhaft

Es vergeht keine Woche, in der das Krankheitsbild der deutschen Wirtschaft mit seiner mangelnden Wettbewerbsfähigkeit nicht überall und in allen Facetten diagnostiziert wird, z.B. in Talkshows. Auch die Planungssicherheit lässt zu wünschen übrig. So diskutiert die Politik aktuell, ob Verbrennerautos doch noch eine Zukunft haben und ob die heilige Kuh E-Mobilität doch nicht so heilig ist. Dieses rein in die Kartoffeln und raus aus den Kartoffeln sorgt weder bei Autobauern noch -käufern für Vertrauen.

Ist unsereins krank gehen wir zum Arzt und erhalten anschließend die Diagnose. Danach erfolgt die Therapie, um zu heilen. Auch in der Politik mangelt es nicht an Diagnosen. Seit über 20 Jahren wird die Krankheit des deutschen Wirtschaftsstandorts festgestellt. Doch folgte auf den Befund bislang keine durchgreifende Therapie. Damit wird der Gesundheitszustand Deutschlands immer schlechter.

Überhaupt, früher konnten wir höherpreisige Autos verkaufen, weil wir besser waren, Innovationen geliefert und Standards gesetzt haben. Wenn jedoch dieser Vorsprung immer mehr schmilzt oder sich sogar umkehrt, ist dieser Vorteil nicht mehr aufrechtzuerhalten. Gleiches gilt für den Maschinenbau, ein anderes ein Filetstück unserer Wirtschaft.

Die energieintensiven Unternehmen aus der Chemie-, Stahl- und Aluminiumbranche klagen zu Recht, dass Industriestrom bei uns im Vergleich zu Amerika und China teilweise mehr als doppelt so teuer ist. Plastisch lässt sich unsere mangelnde stromseitige Wettbewerbsfähigkeit am Beispiel Florida zeigen. Dieser Sonnen-Bundesstaat schreit förmlich nach Photovoltaik. Da aber die Stromerzeugung aus Öl und Gas derart günstig ist, lohnen sich Sonnenkollektoren kaum.

Natürlich kann man nicht alle Probleme der Politik in die Schuhe schieben. Auch auf Unternehmensseite wurden Fehler gemacht. Teilweise war man überheblich und sehr in sich selbst verliebt.

Und sicherlich behandelt Amerika Europa nicht fair. Es unternimmt alles, um Großbritannien über weniger harte Handelsbedingungen und amerikanische Investitionszusagen vom Wiedereintritt in die EU abzuhalten. Europa soll schwach gehalten werden. Und es ist tatsächlich schwach. Während die EU den USA keine Zölle abknöpft, droht Washington bei Einführung europäischer Digitalsteuern auf die amerikanische High-Tech-Aristokratie mit harten Strafen.