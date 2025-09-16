thyssenkrupp nucera: Kraftvolle Partnerschaft mit well:fair gestartet!
Ein neuer Hoffnungsschimmer für Ostafrika: Eine wegweisende Partnerschaft zwischen well:fair und thyssenkrupp nucera verspricht sauberes Wasser und bessere Lebensbedingungen für Tausende.
Foto: thyssenkrupp nucera
- Partnerschaft zwischen der NGO well:fair und thyssenkrupp nucera zur Förderung des Zugangs zu sauberem Wasser in Ostafrika wurde am 16. September 2025 bekannt gegeben.
- Die Zusammenarbeit umfasst WASH-Projekte (Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene) und wird mit einer jährlichen Spende von 25.000 Euro von thyssenkrupp nucera unterstützt.
- well:fair hat seit 2012 über 500 WASH-Projekte in Äthiopien, Kenia und Tansania realisiert und hilft mehr als 400.000 Menschen.
- Im Rahmen der Partnerschaft werden Brunnen in Äthiopien und Tansania gebaut, um den Zugang zu sauberem Wasser zu verbessern.
- Die Partnerschaft ist Teil des Nachhaltigkeitsengagements von thyssenkrupp nucera, das Wasser und den verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen als Schlüsselthemen identifiziert hat.
- thyssenkrupp nucera plant, seine Mitarbeiter in die Projekte einzubeziehen und ihnen soziale Initiativen zu ermöglichen, um das Bewusstsein für die Thematik zu schärfen.
Der nächste wichtige Termin, Berenberg and Goldman Sachs German Corporate Conference 2025, bei thyssenkrupp nucera ist am 23.09.2025.
Der Kurs von thyssenkrupp nucera lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,8075EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,59 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.712,86PKT (-0,07 %).
+0,31 %
+2,28 %
+5,87 %
+3,21 %
+14,33 %
-51,94 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
