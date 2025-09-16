    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Gold, Bitcoin, "pseudostarke" US-Aktienmärkte : Massive Warnsignale!

    Die Aktienmärkte in den USA steigen scheinbar unaufhörlich, während gleichzeitig mehr Aktien fallen als steigen

    Gold erreicht praktisch täglich neue Allzeithochs, Bitcoin und andere Kryptowährungen aber bleiben zurück - und die Aktienmärkte in den USA steigen scheinbar unaufhörlich, während gleichzeitig mehr Aktien fallen als steigen. Faktisch übertüncht eine eigentlich schon angekratzte - aber unter großer Energie durch die Wall Street wieder angefachte KI-Euphorie - die Schwäche der allgemeine Aktienmärkte in den USA. Die charttechnischen Warnsignale aber mahnen zur Vorsicht in einem überhitzten, überkauften Markt (vor allem Aktien wie Alphabet). Gold inzwischen knapp vor der Marke von 3700 Dollar - ist das ein Misstrauenssignal, verbunden mit der Botschaft an die Fed: senkt die Zinsen nicht in eine steigende Inflation? Dass Bitcoin und Co zurückbleiben, dürfte auf ein Liquiditäts-Problem zurück zu führen sein..

    Hinweise aus Video:

    1. KI-Blase kurz vor dem Platzen? Experte warnt vor Euphorie

    2. S&P 500 und Goldpreis mit Rekorden kurz vor Fed – Euphorie pur – Obacht!

     

    Das Video "Gold, Bitcoin, "pseudostarke" US-Aktienmärkte : Massive Warnsignale! " sehen Sie hier..




    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
