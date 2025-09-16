Warburg Research hebt ProSiebenSat.1 auf 'Hold' - Ziel 6,80 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 6,33 auf Tradegate (16. September 2025, 09:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -15,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,59 %.

Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,46 Mrd..

ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +73,91 %/+26,48 % bedeutet.