Warburg Research hebt ProSiebenSat.1 auf 'Hold' - Ziel 6,80 Euro
- Warburg Research stuft ProSiebenSat.1 auf "Hold" hoch.
- Kursziel bleibt bei 6,80 Euro trotz Verlusten.
- Gewinnrisiken und schwaches Q3 könnten drohen.
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat ProSiebenSat.1 aus Bewertungsgründen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 6,80 Euro belassen. Seit seiner Abstufung Anfang September habe die Aktie des Medienkonzerns mehr als 20 Prozent verloren und notiere nun unterhalb des Kursziels, begründete Jörg Philipp Frey seine am Dienstag vorliegende Neubewertung. Diese bedeute aber nicht, dass er an die aggressiven Synergieziele aus der Übernahme durch Konkurrent MFE glaube, betonte der Experte. Es gebe zudem einige Gewinnrisiken, und ein schwaches drittes Quartal sollte nicht überraschen. Die Erreichung der Jahresziele hänge stark vom Schlussquartal ab, für das die Vergleichsbasis aus dem Vorjahr aber niedriger liege./rob/gl/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 6,33 auf Tradegate (16. September 2025, 09:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -15,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,59 %.
Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,46 Mrd..
ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +73,91 %/+26,48 % bedeutet.
Ein Squeeze-out scheint mir (erstmal) auch eher unwahrscheinlich. Die bisherige Strategie von MFE war ganz klar eine schleichende Kontrollübernahme mit so wenig Mitteln, wie möglich. Gerade jetzt, wo PPF weg vom Fenster ist, besteht für MFE noch weniger Druck, die können nun erstmal noch ruhiger und unangefochtener nach ihrer Fasson aufspalten.
Auf der HV die Mehrheit ja, aber Beherrschungsvertrag nein… das sollte PPF noch blockieren können…