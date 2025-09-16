    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProSiebenSat.1 Media AktievorwärtsNachrichten zu ProSiebenSat.1 Media

    ANALYSE-FLASH

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warburg Research hebt ProSiebenSat.1 auf 'Hold' - Ziel 6,80 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Warburg Research stuft ProSiebenSat.1 auf "Hold" hoch.
    • Kursziel bleibt bei 6,80 Euro trotz Verlusten.
    • Gewinnrisiken und schwaches Q3 könnten drohen.
    ANALYSE-FLASH - Warburg Research hebt ProSiebenSat.1 auf 'Hold' - Ziel 6,80 Euro
    Foto: Matthias Balk - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat ProSiebenSat.1 aus Bewertungsgründen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 6,80 Euro belassen. Seit seiner Abstufung Anfang September habe die Aktie des Medienkonzerns mehr als 20 Prozent verloren und notiere nun unterhalb des Kursziels, begründete Jörg Philipp Frey seine am Dienstag vorliegende Neubewertung. Diese bedeute aber nicht, dass er an die aggressiven Synergieziele aus der Übernahme durch Konkurrent MFE glaube, betonte der Experte. Es gebe zudem einige Gewinnrisiken, und ein schwaches drittes Quartal sollte nicht überraschen. Die Erreichung der Jahresziele hänge stark vom Schlussquartal ab, für das die Vergleichsbasis aus dem Vorjahr aber niedriger liege./rob/gl/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    ProSiebenSat.1 Media

    +0,24 %
    -15,03 %
    -18,59 %
    -10,12 %
    +20,55 %
    -17,45 %
    -41,38 %
    -85,99 %
    -26,73 %
    ISIN:DE000PSM7770WKN:PSM777

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

    Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 6,33 auf Tradegate (16. September 2025, 09:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -15,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,46 Mrd..

    ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +73,91 %/+26,48 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 6,80 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,80, was eine Steigerung von +8,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ProSiebenSat.1 Media - PSM777 - DE000PSM7770

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ProSiebenSat.1 Media. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Warburg Research hebt ProSiebenSat.1 auf 'Hold' - Ziel 6,80 Euro Das Analysehaus Warburg Research hat ProSiebenSat.1 aus Bewertungsgründen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 6,80 Euro belassen. Seit seiner Abstufung Anfang September habe die Aktie des Medienkonzerns mehr als 20 Prozent …