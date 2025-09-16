    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer

    Besonders beachtet!

    221 Aufrufe 221 0 Kommentare 0 Kommentare

    TeamViewer Aktie heute im Minus (8,5100€) - 16.09.2025

    Am 16.09.2025 ist die TeamViewer Aktie, bisher, um -3,46 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.

    Besonders beachtet! - TeamViewer Aktie heute im Minus (8,5100€) - 16.09.2025
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

    TeamViewer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die TeamViewer Aktie. Mit einer Performance von -3,46 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX (Performance)!
    Short
    3.824,00€
    Basispreis
    2,39
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    3.351,51€
    Basispreis
    2,48
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die TeamViewer Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -11,97 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die TeamViewer Aktie damit um -4,67 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,21 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TeamViewer -7,03 % verloren.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,27 % geändert.

    TeamViewer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,67 %
    1 Monat -3,21 %
    3 Monate -11,97 %
    1 Jahr -24,02 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der TeamViewer Aktie, insbesondere im Zusammenhang mit einem kürzlichen Deal bei 9,20 EUR. Nutzer äußern Bedenken über mögliche Kursmanipulationen und deren Auswirkungen, während die allgemeine Marktentwicklung und wirtschaftliche Unsicherheiten als Risikofaktoren betrachtet werden. Zudem wird über rechtliche Schritte gegen Permira spekuliert, falls Käufer durch manipulierte Kurse geschädigt wurden. Die Stimmung ist pessimistisch, mit Prognosen eines Rückgangs auf 5 EUR.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Zur TeamViewer Diskussion

    Informationen zur TeamViewer Aktie

    Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,47 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart Europa - 16.09. - FTSE Athex 20 stark +1,81 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Tesla, Sunrise Energy Metals & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    TeamViewer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TeamViewer

    -3,12 %
    -4,75 %
    -3,55 %
    -11,80 %
    -24,68 %
    -8,60 %
    -78,94 %
    -71,72 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! TeamViewer Aktie heute im Minus (8,5100€) - 16.09.2025 Am 16.09.2025 ist die TeamViewer Aktie, bisher, um -3,46 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.