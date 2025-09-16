TeamViewer Aktie heute im Minus (8,5100€) - 16.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die TeamViewer Aktie. Mit einer Performance von -3,46 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die TeamViewer Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -11,97 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die TeamViewer Aktie damit um -4,67 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,21 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TeamViewer -7,03 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,27 % geändert.

TeamViewer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,67 % 1 Monat -3,21 % 3 Monate -11,97 % 1 Jahr -24,02 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der TeamViewer Aktie, insbesondere im Zusammenhang mit einem kürzlichen Deal bei 9,20 EUR. Nutzer äußern Bedenken über mögliche Kursmanipulationen und deren Auswirkungen, während die allgemeine Marktentwicklung und wirtschaftliche Unsicherheiten als Risikofaktoren betrachtet werden. Zudem wird über rechtliche Schritte gegen Permira spekuliert, falls Käufer durch manipulierte Kurse geschädigt wurden. Die Stimmung ist pessimistisch, mit Prognosen eines Rückgangs auf 5 EUR.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,47 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.