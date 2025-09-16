DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Delivery Hero auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Delivery Hero auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Geschäftstrends des Essenslieferdienstes in Südkorea dürften sich weiter erholen, schrieb Silvia Cuneo in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Allerdings bleibe ein möglicher Verkauf des Delivery-Anteils der Beteiligungsgesellschaft Prosus eine Belastung für den Aktienkurs./gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 08:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 26,94EUR auf Tradegate (16. September 2025, 10:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Silvia Cuneo
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
