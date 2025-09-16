MedNation: Klinikimmobilie in Marmagen erfolgreich verkauft!
MedNation AG hat den Verkauf ihrer Klinikimmobilie in Marmagen abgeschlossen und plant, die Einnahmen für strategische Investitionen zu nutzen. Der bevorstehende Halbjahresbericht wird die positive Entwicklung bestätigen.
Foto: adobe.stock.com
- MedNation AG hat am 08.07.2025 den Verkauf ihrer Klinikimmobilie in Marmagen abgeschlossen, die seit 2019 nicht mehr als Rehaklinik betrieben wurde.
- Der Kaufpreis beträgt insgesamt 1,5 Millionen Euro, bestehend aus 1,0 Millionen Euro unbedingt und 0,5 Millionen Euro aufschiebend bedingt.
- Die Bedingungen für die zweite Kaufpreiszahlung sind erfüllt, sodass der gesamte Kaufpreis der Gesellschaft zufließt.
- Die MedNation AG plant, den Mittelzufluss zur Stärkung der Liquidität und für Investitionen in aussichtsreiche Geschäftsfelder zu nutzen.
- Der Halbjahresbericht wird am 30.09.2025 veröffentlicht und soll die positive Entwicklung der Gesellschaft bestätigen.
- MedNation AG betreibt derzeit drei Einrichtungen zur medizinischen Rehabilitation und plant, die Frühförderung von Kindern mit Entwicklungsdefiziten weiter auszubauen.
Der Kurs von MedNation lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,1100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,43 % im
Plus.
+2,43 %
+16,94 %
+19,22 %
+75,41 %
+34,59 %
-34,95 %
-33,95 %
-48,27 %
-72,30 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte