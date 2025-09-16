    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Italien

    Inflation sinkt unerwartet auf 1,6 Prozent

    • Inflationsrate in Italien im August bei 1,6 Prozent.
    • Verbraucherpreise fielen im Monatsvergleich um 0,2 Prozent.
    • Italien bleibt unter EZB-Ziel von 2 Prozent Inflation.

    ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Inflationsrate im August niedriger als erwartet ausgefallen. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 1,6 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 1,7 Prozent gerechnet. Im Juli hatte die Rate bei 1,7 Prozent gelegen

    Im Monatsvergleich fielen die Verbraucherpreise im August um 0,2 Prozent. Dies war von Volkswirten erwartet worden.

    Die italienische Inflationsrate liegt damit weiter unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an. Im August lag die Inflationsrate im gesamten Währungsraum laut vorläufiger Zahlen bei 2,1 Prozent. Die endgültigen Zahlen werden am Mittwoch veröffentlicht./jsl/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
