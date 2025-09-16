    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFord Motor AktievorwärtsNachrichten zu Ford Motor
    Ford streicht bis zu 1.000 Stellen in Köln

    Für Sie zusammengefasst
    • Ford streicht bis zu 1.000 Stellen in Köln.
    • Umstellung auf Ein-Schicht-Betrieb ab 2026.
    • Grund: schwache Nachfrage nach Elektrofahrzeugen.
    Ford streicht bis zu 1.000 Stellen in Köln
    Foto: Gerry Broome - dpa

    KÖLN (dpa-AFX) - Wegen schwacher Nachfrage nach Elektrofahrzeugen streicht der Autobauer Ford in der Kölner Produktion bis zu 1.000 Stellen. Man stelle Anfang 2026 vom bisherigen Zwei-Schicht-Betrieb auf Ein-Schicht-Betrieb um, teilte das Unternehmen mit./wdw/DP/stw

    Ford Motor

    ISIN:US3453708600WKN:502391

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ford Motor Aktie

    Die Ford Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 9,853 auf Tradegate (16. September 2025, 09:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ford Motor Aktie um -0,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ford Motor bezifferte sich zuletzt auf 38,52 Mrd..

    Ford Motor zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9100 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000USD.





    Community Beiträge zu Ford Motor - 502391 - US3453708600

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Ford Motor. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
