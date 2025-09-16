Ford streicht bis zu 1.000 Stellen in Köln
- Ford streicht bis zu 1.000 Stellen in Köln.
- Umstellung auf Ein-Schicht-Betrieb ab 2026.
- Grund: schwache Nachfrage nach Elektrofahrzeugen.
KÖLN (dpa-AFX) - Wegen schwacher Nachfrage nach Elektrofahrzeugen streicht der Autobauer Ford in der Kölner Produktion bis zu 1.000 Stellen. Man stelle Anfang 2026 vom bisherigen Zwei-Schicht-Betrieb auf Ein-Schicht-Betrieb um, teilte das Unternehmen mit./wdw/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ford Motor Aktie
Die Ford Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 9,853 auf Tradegate (16. September 2025, 09:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ford Motor Aktie um -0,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Ford Motor bezifferte sich zuletzt auf 38,52 Mrd..
Ford Motor zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9100 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000USD.
