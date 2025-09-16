Militär bestätigt Beginn von Bodenoffensive in Gaza

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Das israelische Militär hat den Beginn der Bodenoffensive in der Stadt Gaza bestätigt. Nach der Anweisung der politischen Spitze hätten israelische Truppen "den Bodeneinsatz in die Hamas-Hochburg ausgeweitet, in die Stadt Gaza", sagte ein Sprecher Journalisten. Es handele sich um ein "schrittweises Manöver", an dem Luft- und Bodenstreitkräfte beteiligt seien. Ziel sei es, die Hamas-Kräfte in diesem Gebiet auszuschalten. Unter der Stadt befinde sich ein ausgedehntes, unterirdisches Tunnelnetzwerk der Hamas.

Israel gehe davon aus, dass sich bis zu 3.000 kampfbereite Mitglieder der islamistischen Terrororganisation in der Stadt Gaza aufhalten. Man werde alles unternehmen, um die Sicherheit der 48 verbliebenen Geiseln und der Zivilisten in Gaza zu gewährleisten, sagte der Sprecher. Rund 40 Prozent der Zivilisten - mehr als 350.000 Menschen - hätten die Stadt nach israelischen Militärinformationen bereits verlassen.

Die Armee hat die Menschen in Gaza dazu aufgerufen, sich in eine sogenannte humanitäre Zone im Süden des Küstenstreifens zu begeben. Neben dem Einsatzplan gebe es auch einen Plan zur humanitären Versorgung der Zivilbevölkerung, sagte der Sprecher. Internationale Hilfsorganisationen haben immer wieder vor einer Verschärfung der schlimmen humanitären Lage in dem umkämpften Gebiet gewarnt, in dem rund zwei Millionen Menschen leben./le/DP/stw



