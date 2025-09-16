RBC stuft MUNICH RE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 566 Euro belassen. Die geschäftliche Dynamik des Rückversicherers schwäche sich nach Jahren starker Entwicklung ab, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach einem Austausch mit dem Vorstandsvorsitzenden. Das habe auch das zweite Quartal gezeigt. Prinzipiell gestalteten sich die Aussichten für Munich Re zwar nicht schlecht, doch andere Werte wie Scor oder Hannover Rück seien derzeit interessanter./rob/mf/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 02:44 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 02:44 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 523,4EUR auf Tradegate (16. September 2025, 10:40 Uhr) gehandelt.





