Der neue Chip von Nvidia enttäuscht: Chinesische Tech-Giganten zögern

Nvidia hat mit dem Verkaufsstart des RTX6000D in China einen schwierigen Auftakt erlebt. Der speziell für den chinesischen Markt entwickelte Chip soll vor allem Aufgaben der künstlichen Intelligenz beschleunigen, stößt bei großen Technologieunternehmen jedoch kaum auf Interesse. Zwei mit den Beschaffungsplänen vertraute Personen sagten gegenüber Reuters, das Modell sei "zu teuer für das, was es kann". Tests hätten gezeigt, dass der Chip deutlich hinter dem RTX5090 zurückbleibt, der in China zwar offiziell verboten ist, aber über graue Kanäle für weniger als die Hälfte des Preises erhältlich bleibt. Der RTX6000D kostet rund 50.000 Yuan, also etwa 5.955 Euro.

Chinesische Technologiekonzerne wie Alibaba, Tencent und ByteDance beobachten die Lage genau. Nach Angaben von Insidern hoffen sie auf Klarheit, ob Nvidias H20 wieder ausgeliefert werden darf. Die US-Regierung hatte den Chip im Juli erneut für China zugelassen, Lieferungen stehen aber weiterhin aus. Parallel richtet sich der Blick auf den geplanten B30A, der wesentlich leistungsstärker sein soll. Ob Washington grünes Licht für diesen Chip geben wird, ist offen.

Analystenprognosen verfehlen Realität

Die verhaltene Nachfrage nach dem RTX6000D steht im Kontrast zu optimistischen Einschätzungen der Finanzhäuser. JPMorgan hatte für die zweite Jahreshälfte eine Produktion von etwa 1,5 Millionen Einheiten erwartet. Morgan Stanley sprach im Juli sogar von 2 Millionen Chips, die Nvidia in der Pipeline habe. Ein mit den Vorgängen vertrauter Beobachter sagte, die Auslieferungen des RTX6000D hätten zwar begonnen, doch blieben die Bestellungen hinter den Erwartungen zurück.

Handelskonflikt als Unsicherheitsfaktor

Der Zugang chinesischer Firmen zu Hochleistungschips zählt zu den heikelsten Themen im Technologie-Handelsstreit zwischen Washington und Peking. Während die Vereinigten Staaten ihre Beschränkungen zuletzt leicht lockerten, setzt China verstärkt auf heimische Entwicklungen. Gleichzeitig hat Peking Nvidia am Montag vorgeworfen, gegen das nationale Wettbewerbsrecht zu verstoßen. Die Anschuldigung verschärft die Unsicherheit über die Zukunft des US-Konzerns in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.

Technische Details und offene Fragen

Der RTX6000D basiert auf der neuen Blackwell-Architektur und erreicht eine Speicherbandbreite von 1.398 Gigabyte pro Sekunde. Damit bleibt er knapp unter dem Schwellenwert, den Washington im April für den Export nach China definiert hatte. Nvidia hatte das Modell teilweise entwickelt, um die Lücke nach dem zwischenzeitlichen Verbot des H20 zu füllen. Dieser ist mit zehn- bis zwölftausend US-Dollar teurer, bietet aber eine Bandbreite von 4 Terabyte pro Sekunde und gilt als leistungsfähiger.

Ein Nvidia-Sprecher erklärte: "Der Markt ist wettbewerbsintensiv – wir bieten die besten Produkte, die wir können." Alibaba, Tencent und ByteDance lehnten Stellungnahmen gegenüber Reuters ab oder antworteten nicht. Ob die geplante Einführung des B30A gelingt, wird wesentlich bestimmen, wie Nvidia seine Position im chinesischen Markt behaupten kann.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion