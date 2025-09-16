'Die Stefan Raab Show' startet auf RTL mit Topquote

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 37,25 auf Tradegate (16. September 2025, 10:47 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um +4,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,63 %.

Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,77 Mrd..

RTL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -25,13 %/+9,63 % bedeutet.