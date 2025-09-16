'Die Stefan Raab Show' startet auf RTL mit Topquote
- Hohe Einschaltquote bei der "Stefan Raab Show"
- 14,4% bei 14- bis 49-Jährigen, 530.000 Zuschauer
- Nächste Ausgaben täglich bis Freitag, dann Mittwoch 20:15
KÖLN (dpa-AFX) - Die neue "Stefan Raab Show" auf RTL hat zum Auftakt sehr viele Menschen im jungen Publikum erreicht. Die erste 15-minütige Live-Ausgabe der neuen Show von Entertainer Stefan Raab kam bei den für Werbeumsätze wichtigen 14- bis 49-Jährigen auf eine starke Einschaltquote von 14,4 Prozent (530 000 Menschen), wie der Sender mitteilte.
Im Gesamtpublikum schalteten 1,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Der Marktanteil ab drei Jahren betrug somit 7,8 Prozent. An diesem Dienstag um 20.15 Uhr ist eine weitere Show zu sehen, ebenso an allen Abenden dieser Woche bis zum Freitag. Ab der kommenden Woche läuft sie Mittwochabend um 20.15 Uhr./bok/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie
Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 37,25 auf Tradegate (16. September 2025, 10:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um +4,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,63 %.
Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,77 Mrd..
RTL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -25,13 %/+9,63 % bedeutet.
Der freiwillige Rückkauf nach dem Dutch Verfahren ist ein Witz.
Preisspanne von minimal EUR 30,85 bis maximal EUR 37,85 je Aktie;
ein Rückkauf ist auch ohne Preisangabe möglich, dabei akzeptieren Sie den noch von der
Gesellschaft festzulegenden Preis. Preisangabe in Schritten zu EUR 0,50
Vorbehalt das Angebot ist gültig für maximal 4.000.000,00 Aktien; es kann zu einer Zuteilung kommen
Was schreibst du für einen Quatsch?