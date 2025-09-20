    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPool AktievorwärtsNachrichten zu Pool

    +49.866 Prozent in 30 Jahren mit einer Swimmingpool-Aktie?

    Fast +50.000 Prozent Rendite in 30 Jahren mit einer Schwimmbad-Aktie? Was unrealistisch klingt, ist eine Tatsache. Zuletzt ging es jedoch für die Aktie der Pool Corporation nach unten. Ist die Erfolgsgeschichte vorbei?

    Gewinner der Börsengeschichte - +49.866 Prozent in 30 Jahren mit einer Swimmingpool-Aktie?
    Foto: Thorsten Wagner - Thorsten Wagner

    Was sich wie der Stoff aus einer Börsenlegende anhört, ist tatsächlich Realität: Die Aktie der Pool Corporation (WKN: A0JMVJ) hat in den letzten drei Jahrzehnten sagenhafte 49.866 Prozent Rendite erzielt (Stand: 16.09.2025; Kursdaten von macrotrends.net). Ein gewaltiger Erfolg, der Anleger und Analysten gleichermaßen staunen lässt.

    Seit dem Börsengang im Jahr 1995 hat sich der Kurs von Pool Corp. von anfänglich rund 0,65 US-Dollar im Oktober 1995 auf aktuell 324,78 US-Dollar pro Aktie erhöht (Nasdaq-Schlusskurs vom 15.09.2025) – ein spektakulärer Anstieg. Wer damals für 10.000 US-Dollar Aktien von Pool Corp. kaufte und diese bis heute hält, kann sich über ein Vermögen von rund 4,99 Millionen US-Dollar freuen. 

    Doch natürlich gilt: Auch wenn vergangene Gewinne beeindruckend sein mögen, bieten sie keine Garantie für zukünftige Erfolge. Die Börse ist von Natur aus unsicher und zahlreiche Faktoren können den Kursverlauf beeinflussen. 

    Tatsächlich entwickelte sich die Aktie der Pool Corp. zuletzt unterdurchschnittlich. Innerhalb eines Jahres verlor sie fast zehn Prozent. Eine knappe Mehrheit der Analysten rät zum Halten der Aktie: Laut S&P Global Market Intelligence raten sechs Analysten dazu. Einer rät zum Reduzieren und nur fünf zum Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 333,27 US-Dollar und entspricht nur einem geringen Kurspotenzial.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



