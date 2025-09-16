AKTIE IM FOKUS 2
Beiersdorf nach gestrichener Kaufempfehlung auf Tief seit 2022
- Beiersdorf-Aktien fallen nach Jefferies-Studie stark.
- Kursrückgang um bis zu 2,9 Prozent auf Tiefststand.
- Kaufempfehlung aufgehoben, Nivea-Wachstum schwach.
(neu: Kurs, mehr Details und Hintergrund)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Beiersdorf haben am Dienstag nach einer kritischen Studie von Jefferies ihren Abwärtstrend der vergangenen sechs Monate fortgesetzt. Im frühen Handel sanken die Titel des Konsumgüterkonzerns um bis zu 2,9 Prozent auf den tiefsten Stand seit Juni 2022. Zuletzt gehörten sie mit einem Verlust von 1,1 Prozent auf 93,62 Euro immer noch zu den schwächsten Werten im Dax . Der Verlust der Aktie im laufenden Jahr beträgt fast ein Viertel.
Das Analysehaus Jefferies gab am Dienstag die bisherige Kaufempfehlung für Beiersdorf auf. Analyst David Hayes begründete dies vor allem mit der besonders wichtigen Marke Nivea, die mit ihrem Wachstum kämpfe. Dieses sei aber notwendig, um die Aktie auf Kurs zu halten. Historisch sei ersichtlich, dass Phasen der Neufokussierung und anziehender Investitionen die Marke nicht nachhaltig stärken können. Er geht auch davon aus, dass die Hoffnungen auf Innovationen im laufenden Halbjahr zu optimistisch sind.
Anfang August hatte die Kursschwäche nochmals zugenommen. Das Unternehmen schockte die Anleger mit Eckdaten zum zweiten Quartal. Der Kurs brach um bis zu 13 Prozent ein. Die Hamburger hatten wegen einer deutlichen Abschwächung der Nachfrage im Hautpflegegeschäft das Umsatzziel für das laufende Jahr reduziert./edh/tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 93,32 auf Tradegate (16. September 2025, 11:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -3,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,36 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 22,72 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 126,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 101,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +8,32 %/+50,15 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Beiersdorf - 520000 - DE0005200000
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Beiersdorf. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
auweia....bekommen ja ganz schön eins über gebrummt für die Gewinnwarnung
Beiersdorf verliert an Tempo - Luxusmarke La Prairie schwächelt
Bei Beiersdorf kühlt sich das Umsatzwachstum deutlich ab. Vor allem der Luxusmarkt und hier besonders China sind schwierig. Dagegen läuft es für die Marke Nivea gut. Der Dax-Konzern sieht sich auf Kurs, seine Jahresplanung zu erfüllen.
...
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Beiersdorf-verliert-an-Tempo-Luxusmarke-La-Prairie-schwaechelt-article25311872.html