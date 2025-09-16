    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntesa Sanpaolo AktievorwärtsNachrichten zu Intesa Sanpaolo

    Banken konsolidieren nach gutem Lauf europaweit

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien im Bankensektor fallen nach Höchstständen.
    • Anleger warten auf Fed-Zinsentscheid am Mittwoch.
    • Deutsche Bank und Commerzbank verlieren an Wert.
    AKTIEN IM FOKUS - Banken konsolidieren nach gutem Lauf europaweit
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus dem europäischen Bankensektor haben am Dienstag ihrem zuletzt guten Lauf Tribut gezollt. Nachdem der Sektorindex Stoxx Europe 600 Banks am Vortag den höchsten Stand seit 2008 erreicht hatte, ging es für ihn nun um bis zu 1,1 Prozent bergab. Zuletzt relativierte sich das Minus dann wieder etwas auf ein halbes Prozent.

    Anleger beginnen am Dienstag, sich verstärkt für den Zinsentscheid der Notenbank Fed zu positionieren, der am Mittwoch wohl die erste US-Zinssenkung in diesem Jahr bringen wird. Für gewöhnlich gehen Anleger davon aus, dass niedrigere Zinsen die Attraktivität von Kredit- und Zinsgeschäften etwas verschlechtern können.

    Im Dax kamen die Aktien der Deutschen Bank von ihrem Hoch seit 2014 um zuletzt ein Prozent zurück. Die Titel der Commerzbank sanken außerdem um 1,2 Prozent. Im erweiterten Finanzsektor verloren Munich Re 1,2 Prozent an Wert und die Titel der Deutschen Börse wurden mit einem zweiprozentigen Abschlag gar zum Schlusslicht im Dax. Sie steuern damit auf ihr Jahrestief zu.

    Auf europäischer Bühne gehörten Intesa Sanpaolo und Unicredit mit bis zu einem Prozent zu den Verlierern. Händler verwiesen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach Italiens Regierung um Giorgia Meloni an einem Entwurf arbeite, um 2027 durch eine Verschiebung steuerlicher Absetzmöglichkeiten zusätzlich 1,5 Milliarden Euro einzunehmen. Wie es hieß, könne dies vorübergehend den staatlichen Geldzuflüsse steigern, aber die Einnahmen von Banken schmälern./tih/edh/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 233,1 auf Tradegate (16. September 2025, 11:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +5,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 61,55 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -17,72 %/+10,76 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
