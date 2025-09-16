PLAN-B NET ZERO auf dem größten KI Festival Europas mit dem Zukunftspreis geehrt (FOTO)
Berlin (ots) - PLAN-B NET ZERO wurde auf Europas größtem KI-Festival, dem Big
Bang Festival, vor 8500 Besuchern mit dem renommierten Zukunftspreis
ausgezeichnet. Damit würdigte die Jury des Deutschen Instituts für
Nachhaltigkeit & Ökonomie den visionären Beitrag des Unternehmens zur
Transformation des Energiemarktes und zur Beschleunigung der Energiewende durch
die Verbindung von künstlicher Intelligenz, Big Data und erneuerbaren Energien.
Die unabhängige Jury zeigte sich besonders beeindruckt von der Fähigkeit von
PLAN-B NET ZERO, grüne Energie mit künstlicher Intelligenz, Community-Ansätzen
und innovativen Geschäftsmodellen zu verbinden. Besonders überzeugte die Jury
das Konzept, traditionelle Stromkunden in aktive Community-Mitglieder zu
verwandeln, die durch Gamification, COâ''-Tracking und gemeinsame Challenges
aktiv zu nachhaltigem Konsum beitragen.
"Diese Ehrung ist für uns ein starkes Signal und eine Bestätigung unserer
Mission, Energie nicht nur CO2-frei, sondern auch smart, datengetrieben und
gemeinschaftlich erlebbar zu machen", erklärt Bradley Mundt, Gründer und CEO von
PLAN-B NET ZERO. "Wir zeigen, dass die Energiewende nicht nur ökologisch
notwendig ist, sondern auch ein attraktives Geschäftsmodell für die Zukunft
darstellt. Unser Dank gilt der Jury und unserem gesamten Team, das mit
Leidenschaft und Innovationskraft diese Vision Realität werden lässt."
Die Verleihung des Zukunftspreises auf dem Big Bang KI-Festival unterstreicht
die Bedeutung von GreenTech- und KI-Unternehmen für die nachhaltige
Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Das Festival gilt als eine der
wichtigsten Plattformen für Vordenker, Investoren und Innovatoren Europas.
Über PLAN-B NET ZERO
PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das
Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum
Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO
bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden
und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab,
einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der
Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.
Pressekontakt:
PLAN-B NET ZERO AG
Gubelstraße 12
6300 Zug
Schweiz
Presse:
Julia Schnitger
mailto:presse@planbnetzero.com
planbnetzero.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175322/6118478
OTS: PLAN-B NET ZERO
