PLAN-B NET ZERO auf dem größten KI Festival Europas mit dem Zukunftspreis geehrt (FOTO)

Berlin (ots) - PLAN-B NET ZERO wurde auf Europas größtem KI-Festival, dem Big

Bang Festival, vor 8500 Besuchern mit dem renommierten Zukunftspreis

ausgezeichnet. Damit würdigte die Jury des Deutschen Instituts für

Nachhaltigkeit & Ökonomie den visionären Beitrag des Unternehmens zur

Transformation des Energiemarktes und zur Beschleunigung der Energiewende durch

die Verbindung von künstlicher Intelligenz, Big Data und erneuerbaren Energien.



Die unabhängige Jury zeigte sich besonders beeindruckt von der Fähigkeit von

PLAN-B NET ZERO, grüne Energie mit künstlicher Intelligenz, Community-Ansätzen

und innovativen Geschäftsmodellen zu verbinden. Besonders überzeugte die Jury

das Konzept, traditionelle Stromkunden in aktive Community-Mitglieder zu

verwandeln, die durch Gamification, COâ''-Tracking und gemeinsame Challenges

aktiv zu nachhaltigem Konsum beitragen.





"Diese Ehrung ist für uns ein starkes Signal und eine Bestätigung unserer

Mission, Energie nicht nur CO2-frei, sondern auch smart, datengetrieben und

gemeinschaftlich erlebbar zu machen", erklärt Bradley Mundt, Gründer und CEO von

PLAN-B NET ZERO. "Wir zeigen, dass die Energiewende nicht nur ökologisch

notwendig ist, sondern auch ein attraktives Geschäftsmodell für die Zukunft

darstellt. Unser Dank gilt der Jury und unserem gesamten Team, das mit

Leidenschaft und Innovationskraft diese Vision Realität werden lässt."



Die Verleihung des Zukunftspreises auf dem Big Bang KI-Festival unterstreicht

die Bedeutung von GreenTech- und KI-Unternehmen für die nachhaltige

Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Das Festival gilt als eine der

wichtigsten Plattformen für Vordenker, Investoren und Innovatoren Europas.



Über PLAN-B NET ZERO



PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das

Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum

Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO

bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden

und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab,

einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der

Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.



