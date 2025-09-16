    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    PLAN-B NET ZERO auf dem größten KI Festival Europas mit dem Zukunftspreis geehrt (FOTO)

    Berlin (ots) - PLAN-B NET ZERO wurde auf Europas größtem KI-Festival, dem Big
    Bang Festival, vor 8500 Besuchern mit dem renommierten Zukunftspreis
    ausgezeichnet. Damit würdigte die Jury des Deutschen Instituts für
    Nachhaltigkeit & Ökonomie den visionären Beitrag des Unternehmens zur
    Transformation des Energiemarktes und zur Beschleunigung der Energiewende durch
    die Verbindung von künstlicher Intelligenz, Big Data und erneuerbaren Energien.

    Die unabhängige Jury zeigte sich besonders beeindruckt von der Fähigkeit von
    PLAN-B NET ZERO, grüne Energie mit künstlicher Intelligenz, Community-Ansätzen
    und innovativen Geschäftsmodellen zu verbinden. Besonders überzeugte die Jury
    das Konzept, traditionelle Stromkunden in aktive Community-Mitglieder zu
    verwandeln, die durch Gamification, COâ''-Tracking und gemeinsame Challenges
    aktiv zu nachhaltigem Konsum beitragen.

    "Diese Ehrung ist für uns ein starkes Signal und eine Bestätigung unserer
    Mission, Energie nicht nur CO2-frei, sondern auch smart, datengetrieben und
    gemeinschaftlich erlebbar zu machen", erklärt Bradley Mundt, Gründer und CEO von
    PLAN-B NET ZERO. "Wir zeigen, dass die Energiewende nicht nur ökologisch
    notwendig ist, sondern auch ein attraktives Geschäftsmodell für die Zukunft
    darstellt. Unser Dank gilt der Jury und unserem gesamten Team, das mit
    Leidenschaft und Innovationskraft diese Vision Realität werden lässt."

    Die Verleihung des Zukunftspreises auf dem Big Bang KI-Festival unterstreicht
    die Bedeutung von GreenTech- und KI-Unternehmen für die nachhaltige
    Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Das Festival gilt als eine der
    wichtigsten Plattformen für Vordenker, Investoren und Innovatoren Europas.

    Über PLAN-B NET ZERO

    PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das
    Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum
    Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO
    bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden
    und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab,
    einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der
    Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.

    Pressekontakt:

    PLAN-B NET ZERO AG
    Gubelstraße 12
    6300 Zug
    Schweiz

    Presse:
    Julia Schnitger
    mailto:presse@planbnetzero.com
    planbnetzero.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175322/6118478
    OTS: PLAN-B NET ZERO




