Damit heizt Google ChatGPT jetzt ordentlich ein

Windsor glaubt Google hat einen Vorsprung in der Computerfotografie, also bei der Nutzung von Software und KI zur Verbesserung digitaler Bilder, da das Unternehmen diese Fähigkeiten seit über einem Jahrzehnt entwickelt. Das könnte Google einen Vorteil gegenüber OpenAIs chatGPT verschaffen. Um Nano Banana AI zu nutzen, können Nutzer ein Originalbild in Google Gemini hochladen und Änderungen am Bild vornehmen lassen. Nutzer können Fotos auch miteinander kombinieren. Während KI-generierte Bilder oft mit der präzisen Darstellung zu kämpfen haben, ermöglicht die Motivkonsistenz von Nano Banana AI, dass Personen und Gegenstände ihr Erscheinungsbild auch nach mehreren Bearbeitungsrunden beibehalten.

Seit der Veröffentlichung von Nano Banana AI am 26. August hat Gemini 23 Millionen Nutzer gewonnen und 500 Millionen Bilder bearbeitet. Sowohl im Google Play Store, als auch im Apple Store ist sie die derzeit am häufigsten heruntergeladene App. Während ChatGPT den größten Marktanteil im Bereich generativer KI hält, könnte Googles Bildbearbeitungsfunktion laut Richard Windsor, Gründer des Marktforschungsunternehmens Radio Free Mobile, Risse in der Dominanz des Chatbots aufdecken.

Das wichtigste Feature von Nano Banana AI sind die nativen Bildbearbeitungsfunktionen. Dennoch würde Windsor bei einer Bilderstellung aus einer Textaufforderung im Moment OpenAI den Vorzug geben, wie er mitteilte. Laut einer Evercore ISI-Umfrage gaben 53 Prozent der Befragten an, ChatGPT zu nutzen. Gemini belegte mit 43 Prozent der Befragten den zweiten Platz. Nano Banana AI könnte der Durchbruch sein, der Gemini dabei hilft, Marktanteile von ChatGPT abzujagen, da Google sich ein Fachgebiet erschließt, das anderen Herstellern großer Sprachmodelle fehlt, so Windsor.

Die Bildbearbeitung und Bilderstellung ist mittlerweile der dritthäufigste Anwendungsfall für Chatbots. Sie dienen dazu, allgemeine Anfragen zu beantworten und eine Fähigkeit oder Aufgabe zu erlernen. Laut Evercore ISI lag ChatGPT im Mai 2025 bei der Bildbearbeitung bei den Nutzern leicht vorn. Dies deutet darauf hin, dass die starke Akzeptanz von Nano Banana AI Google Gemini einen deutlichen Vorteil verschaffen könnte. Die Bildbearbeitungsfunktionen dienen als Einstieg, um Nutzer zu gewinnen, die dann das breitere Spektrum an KI-Tools nutzen.

Sollte Google Gemini zur führenden KI-Anwendung für Verbraucher werden, wären die Folgen für OpenAI "katastrophal", so Windsor, da "die Bewertung und die Aussichten von OpenAI davon abhängen, das größte KI-Ökosystem für Verbraucher zu werden."

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 215,3EUR auf Tradegate (16. September 2025, 11:28 Uhr) gehandelt.

