Helius Medical Technologies startet Solana-Treasury über 500 Millionen US-Dollar

Die Aktie von Helius schoss nach Bekanntgabe der Pläne um mehr als 200 Prozent auf über 24 US-Dollar. Zuletzt notierte die Aktie nachbörslich wieder etwas tiefer bei 18,13 US-Dollar, immernoch 138 Prozent im Plus. Solana selbst notierte im selben Zeitraum 4 Prozent schwächer.

Der an der Nasdaq gelistete Medizintechnikhersteller Helius Medical Technologies hat am Montag eine Private-Equity-Finanzierung über 500 Millionen US-Dollar angekündigt, um eine Solana -basierte Treasury aufzubauen. Ziel ist es, den nativen Token des Solana-Netzwerks (SOL) als Reservevermögen zu akkumulieren und damit in direkte Konkurrenz zu neuen Marktteilnehmern wie Forward Industries zu treten, die erst letzte Woche rund 1,58 Milliarden US-Dollar in SOL investiert haben.

Pantera Capital führt prominente Investorenrunde an

Die Finanzierung wurde von den Venture-Capital-Schwergewichten Pantera Capital und Summer Capital angeführt. Beteiligt sind zudem Investoren wie Animoca Brands, FalconX, HashKey Capital, Arrington Capital, Big Brain Holdings und weitere Akteure aus dem Digital-Asset-Sektor.

Laut Unternehmensangaben war die PIPE-Transaktion überzeichnet; Investoren erwarben Stammaktien zu 6,81 US-Dollar pro Stück sowie sogenannte "stapled warrants" mit einem Ausübungspreis von 10,13 US-Dollar. Bei vollständiger Ausübung könnte der Kapitalzufluss auf über 1,25 Milliarden US-Dollar steigen. Der Abschluss wird für Donnerstag erwartet.

"Wir glauben, dass Solana eine kategoriedefinierende Blockchain ist und die Basis, auf der ein neues Finanzsystem aufgebaut wird", erklärte Dan Morehead, Gründer und Managing Partner von Pantera Capital.

Pivot in Richtung Digital Assets: Helius folgt dem Trend

Mit dem Schritt reiht sich Helius in eine wachsende Zahl börsennotierter Unternehmen ein, die ihre Unternehmensstrategie auf digitale Asset-Treasuries (DATs) ausrichten. Diese Firmen nutzen Kapitalmarktinstrumente, um Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ether (ETH) oder Solana (SOL) in ihre Bilanz aufzunehmen.

Während Bitcoin als "nicht renditetragend" gilt, bietet Solana eine native Staking-Rendite von rund 7 Prozent, die Helius über Staking und DeFi-Lending gezielt ausschöpfen will.

"Unser Ziel ist es, den 'SOL pro Aktie'-Wert langfristig zu maximieren und die Solana-Adoption zu beschleunigen", sagte Joseph Chee, Gründer von Summer Capital und künftiger Executive Chairman von Helius. Chee war zuvor Leiter des Investment Banking in Asien bei UBS.

Starker Wettbewerb im Solana-Treasury-Segment

Der Markt für Solana-Treasuries wird zunehmend kompetitiv. Forward Industries (FORD) hat sich bereits eine Kasse von 1,65 Milliarden US-Dollar aufgebaut und letzte Woche 6,8 Millionen SOL erworben. Auch andere börsennotierte Unternehmen wie DeFi Development Corp. (ehemals Janover Inc.), Upexi Inc. und Sharps Technology haben in den vergangenen Monaten Millionen SOL in ihre Treasury aufgenommen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



