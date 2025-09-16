Big Tech im Umbruch: Alphabet knackt 3 Billionen und hängt Nvidia ab

Alphabet hat einen entscheidenden Meilenstein erreicht: Erstmals überschritt die Google-Mutter am Montag eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar und gehört damit neben Apple, Microsoft und Nvidia zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Der Aktienkurs stieg um 4,5 Prozent, wodurch die Aktie seit Jahresbeginn um 33 Prozent zulegen konnte – mehr als Nvidia, das bislang als KI-Favorit galt. Damit ist Alphabet 2025 der stärkste Wert unter den "Magnificent Seven".

Das Comeback folgt auf eine Reihe positiver Entwicklungen. Im Kartellverfahren entschied ein US-Gericht, dass Alphabet seinen Chrome-Browser und Android behalten darf, was Befürchtungen über eine Zerschlagung zerstreute. Citi-Analyst Ronald Josey hob sein Kursziel daraufhin von 225 auf 280 US-Dollar an und betonte: "Der Produkt-Halo von Google" – 15 Produkte mit mehr als 500 Millionen aktiven Nutzern pro Monat, davon sieben mit über 2 Milliarden – "kann zu einer anhaltenden Nutzung der Suchmaschine führen, da Gemini weiter in alle Produkte und Dienste von Google integriert wird".