    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Stärkster Mag-7-Wert

    189 Aufrufe 189 0 Kommentare 0 Kommentare

    Big Tech im Umbruch: Alphabet knackt 3 Billionen und hängt Nvidia ab

    Alphabet ist zurück an der Spitze: Die Google-Mutter hat die 3-Billionen-Dollar-Marke geknackt, Nvidia überholt und wird im KI-Rennen zum stärksten Wert der "Magnificent Seven".

    Für Sie zusammengefasst
    Stärkster Mag-7-Wert - Big Tech im Umbruch: Alphabet knackt 3 Billionen und hängt Nvidia ab
    Foto: Unsplash

    Alphabet hat einen entscheidenden Meilenstein erreicht: Erstmals überschritt die Google-Mutter am Montag eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar und gehört damit neben Apple, Microsoft und Nvidia zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Der Aktienkurs stieg um 4,5 Prozent, wodurch die Aktie seit Jahresbeginn um 33 Prozent zulegen konnte – mehr als Nvidia, das bislang als KI-Favorit galt. Damit ist Alphabet 2025 der stärkste Wert unter den "Magnificent Seven".

    Das Comeback folgt auf eine Reihe positiver Entwicklungen. Im Kartellverfahren entschied ein US-Gericht, dass Alphabet seinen Chrome-Browser und Android behalten darf, was Befürchtungen über eine Zerschlagung zerstreute. Citi-Analyst Ronald Josey hob sein Kursziel daraufhin von 225 auf 280 US-Dollar an und betonte: "Der Produkt-Halo von Google" – 15 Produkte mit mehr als 500 Millionen aktiven Nutzern pro Monat, davon sieben mit über 2 Milliarden – "kann zu einer anhaltenden Nutzung der Suchmaschine führen, da Gemini weiter in alle Produkte und Dienste von Google integriert wird".

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Long
    483,22€
    Basispreis
    3,00
    Ask
    × 14,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    550,97€
    Basispreis
    2,96
    Ask
    × 14,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch technologisch meldet Alphabet Fortschritte. Der KI-Chatbot Gemini überholte am Wochenende ChatGPT als meistgeladene Gratis-App im US-App-Store. Laut Josey zählen "Funktionen, Funktionalität und Preisgestaltung von Gemini zunehmend zu den wettbewerbsfähigsten". Ergänzend treiben YouTube Shorts, Workspace, Cloud-Dienste und eigene Chips das Wachstum. Google Cloud meldete jüngst über 106 Milliarden US-Dollar an verbleibenden Leistungsverpflichtungen.

    Tipp aus der RedaktionRasieren Sie alle Erwartungen! Mit SMARTBROKER+ fette Gewinne einfahren? Jetzt informieren!

     

    Die KI-Offensive ist zum zentralen Argument der Anleger geworden. Josey betont die "Produktgeschwindigkeit" von Gemini, während Analysten Alphabet zunehmend als multidimensionalen Tech-Konzern sehen – nicht mehr nur als Such- und Werbeplattform.

    Mit dem Aufstieg in den 3-Billionen-Dollar-Club hat Alphabet nicht nur regulatorische Risiken abgewehrt, sondern auch bewiesen, dass KI-Investitionen und das breite Produktökosystem eine neue Wachstumsstory schreiben können.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Stärkster Mag-7-Wert Big Tech im Umbruch: Alphabet knackt 3 Billionen und hängt Nvidia ab Alphabet ist zurück an der Spitze: Die Google-Mutter hat die 3-Billionen-Dollar-Marke geknackt, Nvidia überholt und wird im KI-Rennen zum stärksten Wert der "Magnificent Seven".