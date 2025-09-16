Stärkster Mag-7-Wert
Big Tech im Umbruch: Alphabet knackt 3 Billionen und hängt Nvidia ab
Alphabet ist zurück an der Spitze: Die Google-Mutter hat die 3-Billionen-Dollar-Marke geknackt, Nvidia überholt und wird im KI-Rennen zum stärksten Wert der "Magnificent Seven".
- Alphabet knackt 3 Billionen Dollar Marktkapitalisierung.
- KI-Chatbot Gemini überholt ChatGPT im App-Store.
- Positive Gerichtsurteile stärken Alphas Marktposition.
Alphabet hat einen entscheidenden Meilenstein erreicht: Erstmals überschritt die Google-Mutter am Montag eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar und gehört damit neben Apple, Microsoft und Nvidia zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Der Aktienkurs stieg um 4,5 Prozent, wodurch die Aktie seit Jahresbeginn um 33 Prozent zulegen konnte – mehr als Nvidia, das bislang als KI-Favorit galt. Damit ist Alphabet 2025 der stärkste Wert unter den "Magnificent Seven".
Das Comeback folgt auf eine Reihe positiver Entwicklungen. Im Kartellverfahren entschied ein US-Gericht, dass Alphabet seinen Chrome-Browser und Android behalten darf, was Befürchtungen über eine Zerschlagung zerstreute. Citi-Analyst Ronald Josey hob sein Kursziel daraufhin von 225 auf 280 US-Dollar an und betonte: "Der Produkt-Halo von Google" – 15 Produkte mit mehr als 500 Millionen aktiven Nutzern pro Monat, davon sieben mit über 2 Milliarden – "kann zu einer anhaltenden Nutzung der Suchmaschine führen, da Gemini weiter in alle Produkte und Dienste von Google integriert wird".
Auch technologisch meldet Alphabet Fortschritte. Der KI-Chatbot Gemini überholte am Wochenende ChatGPT als meistgeladene Gratis-App im US-App-Store. Laut Josey zählen "Funktionen, Funktionalität und Preisgestaltung von Gemini zunehmend zu den wettbewerbsfähigsten". Ergänzend treiben YouTube Shorts, Workspace, Cloud-Dienste und eigene Chips das Wachstum. Google Cloud meldete jüngst über 106 Milliarden US-Dollar an verbleibenden Leistungsverpflichtungen.
Die KI-Offensive ist zum zentralen Argument der Anleger geworden. Josey betont die "Produktgeschwindigkeit" von Gemini, während Analysten Alphabet zunehmend als multidimensionalen Tech-Konzern sehen – nicht mehr nur als Such- und Werbeplattform.
Mit dem Aufstieg in den 3-Billionen-Dollar-Club hat Alphabet nicht nur regulatorische Risiken abgewehrt, sondern auch bewiesen, dass KI-Investitionen und das breite Produktökosystem eine neue Wachstumsstory schreiben können.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion