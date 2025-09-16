Neues Angebot soll Orientierung im Anlagedschungel bringen





Nun ja, wie bei Gold bereits geschehen, sieht der Chart auch tendenziell nach Tasse-Henkel aus. Allerdings kann ich mir dann aktuell nicht vorstellen, dass wir für die Henkel-Ausbildung mehrere Jahre benötigen werden. Wahrscheinlich im Gleichschritt mit Silber auf ATH und dann erst mal Konso. Wobei es alles von der Weltwirtschaftslage abhängt.





Könnte dann vielleicht mit einem Rezessionsszenario zusammenfallen - und dann halt die Frage, wie man seitens der "Herrschenden" darauf reagiert. Auf der anderen Seite ist ja auch ein Kollaps der Währungen nicht ausgeschlossen. Allen voran der Euro wankt ja aktuell mit Frankreich - wobei man das auf dem Papier nicht sieht.





Na ja, müßig hierüber zu spekulieren. Aktuell kann man die Zeit einfach mal genießen, sollte aber im Hinterkopf haben, dass man mit den Minen im Regelfall nicht über eine längere Zeit viel Freude hatte. Zumindest seit meinem sukzessiven größerflächigen Einstieg seit 2008/09 war das Verhältnis/Zeitraum von Freude zu Leidenszeit schätzungsweise bei





1 : 10





Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif