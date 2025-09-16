ETF-Boom
Neues Angebot soll Orientierung im Anlagedschungel bringen
Beträgen Schritt für Schritt ein Vermögen aufzubauen. Doch die Auswahl ist
riesig: Mehrere tausend Produkte stehen zur Verfügung, viele Privatanleger:innen
verlieren im Anlagedschungel schnell den Überblick. Damit das einfacher und
transparenter wird, startet die Finanz-App willbe der Liechtensteinischen
Landesbank (LLB) mit ETFselect
(https://willbe-invest.com/de/willbe/investieren/etf-sparplan) ein neues
Angebot. Anleger:innen profitieren von klar ausgewiesenen Gebühren ohne böse
Überraschungen, börsentäglicher Ausführung und einer sorgfältig geprüften
Produktauswahl.
Das Angebot im Überblick:
beim Verkauf gebührenfrei.
- Faire Konditionen: Es fällt lediglich eine Depotgebühr von 0,30-0,15 % p. a.
an - je höher das Anlagevolumen, desto niedriger die Kosten.
- Mehr Flexibilität: Käufe, Verkäufe und Sparpläne werden ab sofort
börsentäglich (Mo-Fr) ausgeführt - bisher nur dreimal pro Woche.
- Kuratierte Auswahl: Rund 50 ETF- und Fondslösungen, von Fachleuten ausgewählt,
unabhängig geprüft und regelmäßig aktualisiert.
- Niedrige Einstiegshürde: Investieren ab 100 EUR/CHF - als Einmalanlage oder im
Sparplan.
"Viele unserer Kundinnen und Kunden suchen Orientierung in der Vielzahl an
Produkten. Genau da setzen wir an: Wir übernehmen die Recherche, prüfen die
Qualität und bieten nur Lösungen an, hinter denen wir stehen. Genauso wichtig
ist uns, dass die Konditionen von Anfang an klar sind - ohne kurzfristige
Lockangebote und ohne böse Überraschungen. So schaffen wir eine faire Basis für
eine langfristige Beziehung", sagt Wolfgang Mair, Leiter Digitale
Geschäftsmodelle bei der LLB.
Mit ETFselect (https://willbe-invest.com/de/willbe/investieren/etf-sparplan)
ergänzt willbe seine bisherigen Angebote willbe Invest (digitale
Vermögensverwaltung) und willbe Gold
(https://willbe-invest.com/de/willbe/investieren/golddepot) . Damit können
Nutzer:innen wählen, ob sie ihr Geld professionell verwalten lassen, in
physisches Gold investieren oder aus einer geprüften Auswahl an ETF- und
Fondsprodukten selbst entscheiden möchten - ohne im Produktdschungel den
Überblick zu verlieren.
Pressekontakt:
Cordin M. Camenzind, Leiter Group Content Marketing LLB
willbe - die Finanz-App der Liechtensteinischen Landesbank
Telefon +423 236 97 36, E-Mail cordin.camenzind@llb.li, Internet
willbe-invest.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/165330/6118496
OTS: Liechtensteinische Landesbank AG
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Gold im globalen Währungssystem – Von theoretischer Deckung bis BRICS-Handel
1. Wie hoch müsste der Goldpreis bei Teildeckung sein?
Die Idee einer goldgedeckten Währung wirft sofort die Preisfrage auf. Eine einfache Rechnung: Man teilt einen Anteil der Geldmenge durch die offiziellen Goldreserven.
- USA (M2 ~22,1 Bio. $; Gold 8.133 t):
- 20 % Deckung → ca. 16.900 $/oz
- 40 % Deckung → ca. 33.900 $/oz
- Euroraum (M3 ~16,9 Bio. €; Gold ~10.770 t):
- 20 % Deckung → ca. 9.800 €/oz
- 40 % Deckung → ca. 19.600 €/oz
- Schweiz (M3 ~1,19 Bio. CHF; Gold 1.040 t):
- 20 % Deckung → ca. 7.100 CHF/oz
- 40 % Deckung → ca. 14.300 CHF/oz
Diese theoretischen Werte liegen ein Vielfaches über dem aktuellen Goldpreis (~2.500 $/oz). Sie zeigen, wie unrealistisch eine echte Teildeckung westlicher Währungen wäre – die Lücke zwischen aktuellem Marktpreis und notwendigem Deckungspreis ist enorm.
2. Gibt es Tendenzen zur Golddeckung?
Im Westen:
- Kaum. Weder die EZB noch die SNB verfolgen Pläne einer Golddeckung.
- Die Schweiz stimmte 2014 über die „Rettet unser Gold“-Initiative ab (Mindest-20 %-Quote), lehnte aber mit 78 % Nein ab.
- Gold dient hier nur als Reserve- und Diversifikationsinstrument, nicht als Basis der Geldordnung.
Außerhalb des Westens:
- Zimbabwe: 2024 Einführung des Zimbabwe Gold (ZiG), teils durch Gold und Fremdwährungen gedeckt. Bisher aber Vertrauen und Stabilität gering.
- BRICS: Diskussion über eine gold- oder rohstoffgestützte Währung im Handel. Keine formelle Deckung, aber wachsender Konsens, Gold im bilateralen Ausgleich zu nutzen.
- USA (regional): Einzelne Bundesstaaten (z. B. Texas) diskutieren gold- und silbergedeckte Parallelwährungen. Auf Bundesebene chancenlos.
3. BRICS-Handel: Gold als Abrechnungsoption
Wesentlich dynamischer ist der Ansatz, Gold praktisch in den Handel einzubinden:
- Überschüssige Währungen in BRICS-Geschäften können in Gold getauscht werden.
- Das schafft strukturelle Nachfrage, die unabhängig vom westlichen Finanzzyklus ist.
- Schon wenn nur wenige Prozent der Handelsüberschüsse in Gold abgewickelt werden, bindet das hunderte Tonnen pro Jahr – bei einer Weltproduktion von ~3.500 t.
Folgen:
- Zentralbanken dieser Länder müssen höhere Goldreserven aufbauen, um lieferfähig zu bleiben.
- Nachfrage wird preisunabhängig (Käufe erfolgen aus Notwendigkeit, nicht aus Spekulation).
- Gold gewinnt eine monetäre Funktion zurück – als „Schatten-Reservewährung“.
4. Preisfolgen – konservativ und realistisch
- Kurzfristig: Jede zusätzliche Nachfrage von 300–600 t jährlich kann den Preis um 30–50 % über Basisszenarien treiben.
- Mittelfristig: Ein neues Niveau bei mindestens 3.000–5.000 $/oz ist plausibel, wenn BRICS-Settlement verstetigt wird.
- Langfristig: Angesichts der globalen Überschuldung, der sinkenden Vertrauensbasis im Fiat-System und der schleichenden Monetarisierung von Gold erscheint ein Gleichgewicht oberhalb von 5.000 $/oz wahrscheinlicher als darunter. In Szenarien tieferer Vertrauenskrisen sind auch 5-stellige Preise pro Unze nicht ausgeschlossen.
5. Fazit
- Eine formale Golddeckung westlicher Währungen würde extreme Neubewertungen erfordern (10.000–30.000 $/oz), weshalb sie politisch und praktisch ausgeschlossen ist.
- Stattdessen geschieht die Rückkehr des Goldes durch die Hintertür: BRICS-Staaten nutzen es zunehmend als Settlement-Asset.
- Damit verschiebt sich die Rolle von Gold: weg vom reinen „Safe Haven“ hin zu einem funktionalen Zahlungsmittel im Welthandel.
- Das stützt den Preis dauerhaft, macht ihn robuster gegen Dollar und Zinsen – und öffnet den Weg in deutlich höhere Preisregionen.
H1/25 Gewinnmargen (März+ Juni-Quartal 2025)