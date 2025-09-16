    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    ETF-Boom

    Neues Angebot soll Orientierung im Anlagedschungel bringen

    Vaduz (ots) - ETF-Sparpläne gehören zu den beliebtesten Wegen, mit regelmäßigen
    Beträgen Schritt für Schritt ein Vermögen aufzubauen. Doch die Auswahl ist
    riesig: Mehrere tausend Produkte stehen zur Verfügung, viele Privatanleger:innen
    verlieren im Anlagedschungel schnell den Überblick. Damit das einfacher und
    transparenter wird, startet die Finanz-App willbe der Liechtensteinischen
    Landesbank (LLB) mit ETFselect
    (https://willbe-invest.com/de/willbe/investieren/etf-sparplan) ein neues
    Angebot. Anleger:innen profitieren von klar ausgewiesenen Gebühren ohne böse
    Überraschungen, börsentäglicher Ausführung und einer sorgfältig geprüften
    Produktauswahl.

    Das Angebot im Überblick:

    - Kostenfrei handeln: ETF-Sparpläne sind bei willbe sowohl beim Kauf als auch
    beim Verkauf gebührenfrei.
    - Faire Konditionen: Es fällt lediglich eine Depotgebühr von 0,30-0,15 % p. a.
    an - je höher das Anlagevolumen, desto niedriger die Kosten.
    - Mehr Flexibilität: Käufe, Verkäufe und Sparpläne werden ab sofort
    börsentäglich (Mo-Fr) ausgeführt - bisher nur dreimal pro Woche.
    - Kuratierte Auswahl: Rund 50 ETF- und Fondslösungen, von Fachleuten ausgewählt,
    unabhängig geprüft und regelmäßig aktualisiert.
    - Niedrige Einstiegshürde: Investieren ab 100 EUR/CHF - als Einmalanlage oder im
    Sparplan.

    "Viele unserer Kundinnen und Kunden suchen Orientierung in der Vielzahl an
    Produkten. Genau da setzen wir an: Wir übernehmen die Recherche, prüfen die
    Qualität und bieten nur Lösungen an, hinter denen wir stehen. Genauso wichtig
    ist uns, dass die Konditionen von Anfang an klar sind - ohne kurzfristige
    Lockangebote und ohne böse Überraschungen. So schaffen wir eine faire Basis für
    eine langfristige Beziehung", sagt Wolfgang Mair, Leiter Digitale
    Geschäftsmodelle bei der LLB.

    Mit ETFselect (https://willbe-invest.com/de/willbe/investieren/etf-sparplan)
    ergänzt willbe seine bisherigen Angebote willbe Invest (digitale
    Vermögensverwaltung) und willbe Gold
    (https://willbe-invest.com/de/willbe/investieren/golddepot) . Damit können
    Nutzer:innen wählen, ob sie ihr Geld professionell verwalten lassen, in
    physisches Gold investieren oder aus einer geprüften Auswahl an ETF- und
    Fondsprodukten selbst entscheiden möchten - ohne im Produktdschungel den
    Überblick zu verlieren.

    Pressekontakt:

    Cordin M. Camenzind, Leiter Group Content Marketing LLB
    willbe - die Finanz-App der Liechtensteinischen Landesbank
    Telefon +423 236 97 36, E-Mail cordin.camenzind@llb.li, Internet
    willbe-invest.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/165330/6118496
    OTS: Liechtensteinische Landesbank AG


