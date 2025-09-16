    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Volkswirtschaftliche Bedeutung der kleinen und mittleren Unternehmen bleibt trotz Krisen hoch

    Bonn (ots) - Trotz der geopolitischen Herausforderungen erwirtschafteten die
    kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 2,8 Billionen Euro im Jahr 2023 laut den
    aktuellsten verfügbaren Daten. Das waren 28 % des gesamten Umsatzes in
    Deutschland. Obwohl der absolute Umsatz der KMU im Vergleich zu 2022 gestiegen
    ist, sank ihr Anteil am Gesamtumsatz, weil die Großunternehmen ihren Umsatz noch
    stärker steigern konnten. Mehr als 3,4 Millionen Unternehmen in Deutschland
    zählen gemäß der KMU-Definition der Europäischen Kommission zu den KMU. Das sind
    über 99 % aller Unternehmen der Privatwirtschaft.

    In den KMU arbeitet weiterhin mehr als die Hälfte aller abhängig Beschäftigten
    (19 Millionen von rund 36 Millionen). Auch die Fachkräfteausbildung findet
    überwiegend in diesen Unternehmen (69,4 %) statt. Allerdings sinkt der Anteil
    der Auszubildenden in den Kleinst- und Kleinbetrieben, während der Anteil in den
    größeren Betrieben steigt.

    Nur unabhängige KMU zählen zum Mittelstand

    In der breiten Öffentlichkeit wird der Mittelstand oft mit den KMU
    gleichgesetzt. Laut Definition des IfM Bonn zählen hierzu nur Unternehmen, bei
    denen eine Einheit von Eigentum und Leitung besteht - unabhängig von ihrer
    Größe. Daher gehören auch Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten zum
    Mittelstand, wenn zwei natürliche Personen oder ihre Familienangehörigen
    mindestens 50 % der Unternehmensanteile halten und zugleich in der
    Geschäftsführung aktiv sind. Dagegen zählen KMU, die Teil einer
    Unternehmensgruppe sind, nicht zum Mittelstand.

    Da die Art der Geschäftsführung, Eigentumsverhältnisse und wirtschaftliche
    Unabhängigkeit nicht in den amtlichen Statistiken berücksichtigt werden, schätzt
    das IfM Bonn in unregelmäßigen Abständen die Anzahl aller Familienunternehmen.
    In 2019 zählten hierzu rund 90 % aller Unternehmen in Deutschland. Die
    Familienunternehmen erwirtschafteten zu diesem Zeitpunkt mehr als ein Drittel
    aller Umsätze und beschäftigten über die Hälfte aller
    sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

