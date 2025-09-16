MetaMetals bringt seltene Platinmetalle aus Österreich in die EU

--------------------------------------------------------------

Weitersfelden (ots) - Österreichisches Edelmetallunternehmen expandiert mit

Fokus auf seltene Platingruppenmetalle





Die internationale Nachfrage nach seltenen Platinmetallen wie Osmium, Rhodium

oder Iridium ermöglichte MetaMetals den Ausbau seiner Vertriebsaktivitäten über

den DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) hinaus auf weite Teile Europas.



"Wir verfolgen eine klare Vision mit MetaMetals, die auf den Säulen Innovation,

Qualität und Vertrauen basiert. Unsere Kunden vertrauen uns, weil sie wissen,

was wir anbieten und wie wir arbeiten. Wir bieten volle Transparenz. Es freut

uns daher besonders, unsere Produkte und unsere Vision nun dauerhaft auch über

den DACH-Raum hinaus anbieten und hinaustragen zu können!", sagt Rainer

Stellnberger, Co-Founder und CTO bei MetaMetals.



Die Platingruppenmetalle (PGM) werden in chemischen Verfahren zu besonders

reinen Kristallen verarbeitet oder zu Barren gepresst. Die auf diese Weise

produzierten Edelmetalle werden sowohl als Sammlerobjekte als auch zu Schmuck

veredelt und vertrieben.



