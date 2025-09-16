MetaMetals bringt seltene Platinmetalle aus Österreich in die EU
Weitersfelden (ots) - Österreichisches Edelmetallunternehmen expandiert mit
Fokus auf seltene Platingruppenmetalle
Die internationale Nachfrage nach seltenen Platinmetallen wie Osmium, Rhodium
oder Iridium ermöglichte MetaMetals den Ausbau seiner Vertriebsaktivitäten über
den DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) hinaus auf weite Teile Europas.
"Wir verfolgen eine klare Vision mit MetaMetals, die auf den Säulen Innovation,
Qualität und Vertrauen basiert. Unsere Kunden vertrauen uns, weil sie wissen,
was wir anbieten und wie wir arbeiten. Wir bieten volle Transparenz. Es freut
uns daher besonders, unsere Produkte und unsere Vision nun dauerhaft auch über
den DACH-Raum hinaus anbieten und hinaustragen zu können!", sagt Rainer
Stellnberger, Co-Founder und CTO bei MetaMetals.
Die Platingruppenmetalle (PGM) werden in chemischen Verfahren zu besonders
reinen Kristallen verarbeitet oder zu Barren gepresst. Die auf diese Weise
produzierten Edelmetalle werden sowohl als Sammlerobjekte als auch zu Schmuck
veredelt und vertrieben.
Pressekontakt:
Ardor Strategy GmbH
Alex Penz
Telefon: +43 681 206 027 73
E-Mail: mailto:info@metametals.com
Website: https://metametals.com/de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180954/6118500
OTS: MetaMetals
