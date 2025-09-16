    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsIridium RohstoffvorwärtsNachrichten zu Iridium
    MetaMetals bringt seltene Platinmetalle aus Österreich in die EU

    Weitersfelden (ots) - Österreichisches Edelmetallunternehmen expandiert mit
    Fokus auf seltene Platingruppenmetalle

    Die internationale Nachfrage nach seltenen Platinmetallen wie Osmium, Rhodium
    oder Iridium ermöglichte MetaMetals den Ausbau seiner Vertriebsaktivitäten über
    den DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) hinaus auf weite Teile Europas.

    "Wir verfolgen eine klare Vision mit MetaMetals, die auf den Säulen Innovation,
    Qualität und Vertrauen basiert. Unsere Kunden vertrauen uns, weil sie wissen,
    was wir anbieten und wie wir arbeiten. Wir bieten volle Transparenz. Es freut
    uns daher besonders, unsere Produkte und unsere Vision nun dauerhaft auch über
    den DACH-Raum hinaus anbieten und hinaustragen zu können!", sagt Rainer
    Stellnberger, Co-Founder und CTO bei MetaMetals.

    Die Platingruppenmetalle (PGM) werden in chemischen Verfahren zu besonders
    reinen Kristallen verarbeitet oder zu Barren gepresst. Die auf diese Weise
    produzierten Edelmetalle werden sowohl als Sammlerobjekte als auch zu Schmuck
    veredelt und vertrieben.

    Pressekontakt:

    Ardor Strategy GmbH
    Alex Penz
    Telefon: +43 681 206 027 73
    E-Mail: mailto:info@metametals.com
    Website: https://metametals.com/de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180954/6118500
    OTS: MetaMetals




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
