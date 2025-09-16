Boden nimmt Form an

In dem seit November 2021 anhaltenden Abwärtstrend in der Puma-Aktie verlor das Papier etwas mehr als 85 Prozent an Wert und stürzte bis Mitte August von 115,40 Euro auf 17,04 Euro regelrecht ab. Erst in diesem Bereich stoppte die rasante Talfahrt, zumal dort eine nicht unerhebliche Horizontalunterstützung aus dem Jahr 2016 verläuft. Nun impliziert das aktuelle Chartbild den Versuch des Aufbaus eines Doppelbodens. Kurzfristig eine sehr vielversprechende Long-Chance, mittel- bis langfristig müssen Bullen aber noch deutlich mehr Durchsetzungswillen an den Tag legen.

Gelingt es den untergeordneten Abwärtstrend bestehend seit Ende Juli durch einen Kurssprung mindestens über das Niveau von 20,45 Euro zu überwinden, würde sich die Annahme einer klassischen 123-Erholungsbewegung in den Bereich von 24,20 Euro sichtlich verdichten und für ein kurzzeitiges Lang-Investment herhalten. Um den potenziellen Doppelboden jedoch gänzlich zum Abschluss zu bringen, müsste die Puma Aktie über 25,60 Euro springen. Dann würden mittel- bis langfristig Kursgewinne bis in den Bereich von rund 32,00 Euro und den dort verlaufenden Abwärtstrend möglich. Ein Kursrutsch unter das aktuelle Jahrestief von 17,40 Euro würde dagegen Korrekturpotenzial zurück auf 14,09 Euro und damit das Junitief aus 2015 eröffnen.

Puma SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit: Die historisch tief notierende Puma-Aktie hat tatsächlich die Chance, eine mehrwöchige Erholungsbewegung an den übergeordneten Abwärtstrend um 32,00 Euro zu vollziehen, müsste hierfür jedoch deutlich über das Niveau von 25,60 Euro springen. Zuvor würde es aber reichen, über 20,45 Euro zu springen, um das kurzzeitige Aufwärtspotenzial auf 24,20 Euro zu aktivieren. Um hiervon bestmöglich zu profitieren, könnte beispielsweise das mit einem Hebel von 9,9 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM2XF4 zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance auf dieser kurzen Wegstrecke beliefe sich auf attraktive 180 Prozent. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 0,63 Euro ermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 19,50 Euro nicht überschreiten. Im Schein würde sich hierdurch ein äquivalenter Stopp-Kurs von 0,16 Euro ergeben.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM2XF4 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,19 - 0,20 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 18,0618 Euro Basiswert: Puma SE KO-Schwelle: 18,0618 Euro akt. Kurs Basiswert: 19,81 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 0,63 Euro Hebel: 9,9 Kurschance: + 180 Prozent Börse Frankfurt

