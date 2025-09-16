DEAG Deutsche Entertainment Anleihe 8% bis 07/26: Neue Anleiheemission zur Refinanzierung und Expansion in Europa
DEAG setzt auf Wachstum und Innovation: Mit einer geplanten Anleiheemission von bis zu 75 Millionen Euro strebt das Unternehmen die Refinanzierung bestehender Schulden und die europaweite Expansion an.
- DEAG plant eine Anleiheemission von bis zu 75 Mio. EUR zur Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2023/2026 und zur Fortsetzung der europaweiten Expansion.
- Die Anleihe hat eine Laufzeit von vier Jahren bis Oktober 2029 und einen Zinssatz zwischen 7,00 % und 8,00 % p.a. mit halbjährlicher Zinszahlung.
- Die Zeichnungsfrist für die Anleihe beginnt am 18. September 2025 und endet am 8. Oktober 2025.
- Ein Umtauschangebot für Inhaber der bestehenden Anleihe 2023/2026 wird angeboten, bei dem diese im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe 2025/2029 getauscht werden können.
- Die Mittel aus der Anleiheemission sollen auch zur Finanzierung des organischen Wachstums und zur Reduzierung von Minderheitenanteilen verwendet werden.
- DEAG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 eine Umsatzsteigerung von 17,1 % und plant für das Gesamtjahr 2025 einen Anstieg der verkauften Tickets auf rund 12 Mio.
