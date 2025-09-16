    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    DZ BANK stuft RHEINMETALL AG auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rheinmetall von 1985 auf 2240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit dem strategisch sinnvollen Kauf von Naval Vessels Lürssen (NVL) werde der Rüstungskonzern zum Marine-Systemhaus mit einem umfassenderen Portfolio, kommentierte Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung die jüngste Übernahme. Zusätzlich zu der erwarteten hohen Nachfrage nach maritimer Verteidigungstechnik könne Rheinmetall auch von Cross-Selling-Effekten profitieren. Schmidt hob seine Schätzungen an./rob/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 09:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 09:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 1.971EUR auf Tradegate (16. September 2025, 11:35 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Holger Schmidt
    Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


