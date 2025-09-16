    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Industrieproduktion steigt nur leicht

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion der Eurozone ist im Juli nur leicht gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legte die Fertigung um 0,3 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen etwas stärkeren Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich stieg die Produktion in der Eurozone im Juli wie von Analysten erwartet um 1,8 Prozent.

    Wie Eurostat weiter mitteilte, war die Entwicklung im Vormonat nicht so schwach wie bisher gemeldet. Demnach sei die Produktion um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat gesunken, nachdem zuvor ein deutlich stärkerer Dämpfer um 1,3 Prozent gemeldet worden war.

    Im Juli stieg die Produktion in allen Industriesektoren, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Nur bei der Energieproduktion wurde ein Rückgang gemeldet.

    Den stärksten monatlichen Rückschlag gab es in Estland, wo die Produktion um 5,5 Prozent fiel. In Deutschland legte die Produktion überdurchschnittlich stark um 1,5 Prozent zu./jkr/jsl/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
