mehr als die Hälfte aller Unternehmen immer noch nicht auf dem Weg zu quantenresistenten Systemen

Ohio (ots) - Eine von Keyfactor (https://www.keyfactor.com/) in Zusammenarbeit

mit Wakefield Research durchgeführte Umfrage unter 450

Cybersicherheitsverantwortlichen aus Europa, den USA und Kanada hat ergeben,

dass sich die Mehrzahl der Unternehmen mit der Einleitung von Maßnahmen zur

Erlangung der eigenen Quantenresistenz nach wie vor schwertut. Wie Keyfactors

auf der Umfrage basierender neuer Digital Trust Digest: The Quantum Readiness

Edition (https://www.keyfactor.com/digital-trust-digest-quantum-readiness)

zeigt, hat über die Hälfte aller Unternehmen (58 Prozent) in Europa und

Nordamerika immer noch nicht damit begonnen, die eigenen Systeme

quantenresistent zu machen.



Nur 42 Prozent der Unternehmen, so die Ergebnisse der Umfrage, sind derzeit

praktisch mit der Implementierung der entsprechenden Maßnahmen beschäftigt.

Primäre Treiber sind dabei der Wunsch nach einer auch langfristig effektiven

Cybersicherheit (54 Prozent), nach Sicherstellung des Kundenvertrauens (50

Prozent) und die Hoffnung auf Beitragseinsparungen bei der eigenen

Cyberversicherung (49 Prozent).





Diesen 42 Prozent stehen jedoch ganze 58 Prozent gegenüber, die bislang noch

keinerlei praktische Maßnahmen eingeleitet haben. Mittlere Unternehmen sind hier

besonders stark vertreten. 33 Prozent befinden sich immer noch mitten in der

Planungsphase. Weitere 24 Prozent haben beschlossen, zunächst einfach

abzuwarten. Sie wollen lieber erst einmal beobachten, wie sich andere

Unternehmen auf das sich abzeichnende Quantenzeitalter vorbereiten. Knapp 2

Prozent der Cybersicherheitsverantwortlichen erklärten sogar, dass ihr

Unternehmen überhaupt nicht vorhabe, sich mit den Risiken des Quantenzeitalters

auseinanderzusetzen.



Der Keyfactor-Report macht deutlich, dass Cybersicherheitsverantwortliche ihren

Geschäftsführungen die Bedeutung, den Umfang und den zeitlichen Aufwand einer

PQC-Umstellung noch klarer vor Augen führen müssen. 40 Prozent gaben in der

Umfrage an, nicht über ausreichend qualifiziertes Personal zu verfügen. 39

Prozent monierten unklare Branchenstandards, die die Umstellung für sie

erschweren würden.



