Keyfactor-Report zeigt
mehr als die Hälfte aller Unternehmen immer noch nicht auf dem Weg zu quantenresistenten Systemen
Ohio (ots) - Eine von Keyfactor (https://www.keyfactor.com/) in Zusammenarbeit
mit Wakefield Research durchgeführte Umfrage unter 450
Cybersicherheitsverantwortlichen aus Europa, den USA und Kanada hat ergeben,
dass sich die Mehrzahl der Unternehmen mit der Einleitung von Maßnahmen zur
Erlangung der eigenen Quantenresistenz nach wie vor schwertut. Wie Keyfactors
auf der Umfrage basierender neuer Digital Trust Digest: The Quantum Readiness
Edition (https://www.keyfactor.com/digital-trust-digest-quantum-readiness)
zeigt, hat über die Hälfte aller Unternehmen (58 Prozent) in Europa und
Nordamerika immer noch nicht damit begonnen, die eigenen Systeme
quantenresistent zu machen.
Nur 42 Prozent der Unternehmen, so die Ergebnisse der Umfrage, sind derzeit
praktisch mit der Implementierung der entsprechenden Maßnahmen beschäftigt.
Primäre Treiber sind dabei der Wunsch nach einer auch langfristig effektiven
Cybersicherheit (54 Prozent), nach Sicherstellung des Kundenvertrauens (50
Prozent) und die Hoffnung auf Beitragseinsparungen bei der eigenen
Cyberversicherung (49 Prozent).
mit Wakefield Research durchgeführte Umfrage unter 450
Cybersicherheitsverantwortlichen aus Europa, den USA und Kanada hat ergeben,
dass sich die Mehrzahl der Unternehmen mit der Einleitung von Maßnahmen zur
Erlangung der eigenen Quantenresistenz nach wie vor schwertut. Wie Keyfactors
auf der Umfrage basierender neuer Digital Trust Digest: The Quantum Readiness
Edition (https://www.keyfactor.com/digital-trust-digest-quantum-readiness)
zeigt, hat über die Hälfte aller Unternehmen (58 Prozent) in Europa und
Nordamerika immer noch nicht damit begonnen, die eigenen Systeme
quantenresistent zu machen.
Nur 42 Prozent der Unternehmen, so die Ergebnisse der Umfrage, sind derzeit
praktisch mit der Implementierung der entsprechenden Maßnahmen beschäftigt.
Primäre Treiber sind dabei der Wunsch nach einer auch langfristig effektiven
Cybersicherheit (54 Prozent), nach Sicherstellung des Kundenvertrauens (50
Prozent) und die Hoffnung auf Beitragseinsparungen bei der eigenen
Cyberversicherung (49 Prozent).
Diesen 42 Prozent stehen jedoch ganze 58 Prozent gegenüber, die bislang noch
keinerlei praktische Maßnahmen eingeleitet haben. Mittlere Unternehmen sind hier
besonders stark vertreten. 33 Prozent befinden sich immer noch mitten in der
Planungsphase. Weitere 24 Prozent haben beschlossen, zunächst einfach
abzuwarten. Sie wollen lieber erst einmal beobachten, wie sich andere
Unternehmen auf das sich abzeichnende Quantenzeitalter vorbereiten. Knapp 2
Prozent der Cybersicherheitsverantwortlichen erklärten sogar, dass ihr
Unternehmen überhaupt nicht vorhabe, sich mit den Risiken des Quantenzeitalters
auseinanderzusetzen.
Der Keyfactor-Report macht deutlich, dass Cybersicherheitsverantwortliche ihren
Geschäftsführungen die Bedeutung, den Umfang und den zeitlichen Aufwand einer
PQC-Umstellung noch klarer vor Augen führen müssen. 40 Prozent gaben in der
Umfrage an, nicht über ausreichend qualifiziertes Personal zu verfügen. 39
Prozent monierten unklare Branchenstandards, die die Umstellung für sie
erschweren würden.
Pressekontakt:
Kafka Kommunikation GmbH & Co KG
Simon Gundel
Dr. Torben Gülstorff
mailto:keyfactor@kafka-kommunikation.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168738/6118521
OTS: Keyfactor
keinerlei praktische Maßnahmen eingeleitet haben. Mittlere Unternehmen sind hier
besonders stark vertreten. 33 Prozent befinden sich immer noch mitten in der
Planungsphase. Weitere 24 Prozent haben beschlossen, zunächst einfach
abzuwarten. Sie wollen lieber erst einmal beobachten, wie sich andere
Unternehmen auf das sich abzeichnende Quantenzeitalter vorbereiten. Knapp 2
Prozent der Cybersicherheitsverantwortlichen erklärten sogar, dass ihr
Unternehmen überhaupt nicht vorhabe, sich mit den Risiken des Quantenzeitalters
auseinanderzusetzen.
Der Keyfactor-Report macht deutlich, dass Cybersicherheitsverantwortliche ihren
Geschäftsführungen die Bedeutung, den Umfang und den zeitlichen Aufwand einer
PQC-Umstellung noch klarer vor Augen führen müssen. 40 Prozent gaben in der
Umfrage an, nicht über ausreichend qualifiziertes Personal zu verfügen. 39
Prozent monierten unklare Branchenstandards, die die Umstellung für sie
erschweren würden.
Pressekontakt:
Kafka Kommunikation GmbH & Co KG
Simon Gundel
Dr. Torben Gülstorff
mailto:keyfactor@kafka-kommunikation.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168738/6118521
OTS: Keyfactor
Autor folgen