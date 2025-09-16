    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    mehr als die Hälfte aller Unternehmen immer noch nicht auf dem Weg zu quantenresistenten Systemen

    Ohio (ots) - Eine von Keyfactor (https://www.keyfactor.com/) in Zusammenarbeit
    mit Wakefield Research durchgeführte Umfrage unter 450
    Cybersicherheitsverantwortlichen aus Europa, den USA und Kanada hat ergeben,
    dass sich die Mehrzahl der Unternehmen mit der Einleitung von Maßnahmen zur
    Erlangung der eigenen Quantenresistenz nach wie vor schwertut. Wie Keyfactors
    auf der Umfrage basierender neuer Digital Trust Digest: The Quantum Readiness
    Edition (https://www.keyfactor.com/digital-trust-digest-quantum-readiness)
    zeigt, hat über die Hälfte aller Unternehmen (58 Prozent) in Europa und
    Nordamerika immer noch nicht damit begonnen, die eigenen Systeme
    quantenresistent zu machen.

    Nur 42 Prozent der Unternehmen, so die Ergebnisse der Umfrage, sind derzeit
    praktisch mit der Implementierung der entsprechenden Maßnahmen beschäftigt.
    Primäre Treiber sind dabei der Wunsch nach einer auch langfristig effektiven
    Cybersicherheit (54 Prozent), nach Sicherstellung des Kundenvertrauens (50
    Prozent) und die Hoffnung auf Beitragseinsparungen bei der eigenen
    Cyberversicherung (49 Prozent).

    Diesen 42 Prozent stehen jedoch ganze 58 Prozent gegenüber, die bislang noch
    keinerlei praktische Maßnahmen eingeleitet haben. Mittlere Unternehmen sind hier
    besonders stark vertreten. 33 Prozent befinden sich immer noch mitten in der
    Planungsphase. Weitere 24 Prozent haben beschlossen, zunächst einfach
    abzuwarten. Sie wollen lieber erst einmal beobachten, wie sich andere
    Unternehmen auf das sich abzeichnende Quantenzeitalter vorbereiten. Knapp 2
    Prozent der Cybersicherheitsverantwortlichen erklärten sogar, dass ihr
    Unternehmen überhaupt nicht vorhabe, sich mit den Risiken des Quantenzeitalters
    auseinanderzusetzen.

    Der Keyfactor-Report macht deutlich, dass Cybersicherheitsverantwortliche ihren
    Geschäftsführungen die Bedeutung, den Umfang und den zeitlichen Aufwand einer
    PQC-Umstellung noch klarer vor Augen führen müssen. 40 Prozent gaben in der
    Umfrage an, nicht über ausreichend qualifiziertes Personal zu verfügen. 39
    Prozent monierten unklare Branchenstandards, die die Umstellung für sie
    erschweren würden.

