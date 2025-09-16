Briten leiden unter starkem Pfund – was macht die BoE?

Bei ihrer Sitzung am Donnerstag dürfte die Notenbank einigen Experten zufolge also die Füße stillhalten und das Zinsniveau bei 4,0 Prozent belassen. Doch trotz der hohen Zinsen hat Großbritannien mit der hartnäckigsten Inflation unter den großen Industrienationen zu kämpfen. Verbraucher sehen sich weiterhin mit extrem hohen Lebenshaltungskosten konfrontiert, und das Pfund bleibt trotz aller Herausforderungen bemerkenswert stark.

Großbritannien steht im Kampf gegen die Inflation zunehmend allein da. Während die Federal Reserve in den USA und die Europäische Zentralbank (EZB) Zinssenkungen ankündigen oder schon auf einem niedrigen Niveau angekommen sind, bleibt der Bank of England (BoE) nichts anderes übrig als bei hohen Zinsen zu bleiben. Denn nur so kann die Teuerung in dem Land im Zaum gehalten werden.

Die britische Inflation zeigt keinerlei Anzeichen einer schnellen Entspannung. Laut den neuesten Daten liegt die Teuerungsrate bei 3,8 Prozent, und Analysten erwarten, dass sie in den kommenden Monaten sogar auf 4 Prozent steigen wird – weit entfernt von der Zielmarke der BoE von 2 Prozent. Besonders problematisch sind die weiterhin hohen Nahrungsmittelpreise, die eine starke Belastung für die Haushalte darstellen. Ein Ende der Preissteigerungen ist nicht abzusehen. Denn gleichzeitig sind die Unternehmen mit höheren Kosten konfrontiert, die sie früher oder später durch Preiserhöhungen weitergeben müssen.

Die anhaltend hohen Lebenshaltungskosten machen es den britischen Haushalten zunehmend schwer, ihre Kaufkraft zu bewahren. Dies hat nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf den Lebensstandard, sondern könnte auch langfristig das Wachstum des privaten Konsums beeinträchtigen, was wiederum das wirtschaftliche Umfeld weiter belasten würde.

Es ist ein Teufelskreis: Denn trotz dieser Herausforderungen bleibt das Pfund erstaunlich stark, und das hat auch seine Kehrseite. Die starke Landeswährung belastet die Wettbewerbsfähigkeit britischer Exporte und schadet Unternehmen, die auf den internationalen Märkten tätig sind. Darüber hinaus haben die hohen Zinsen dazu geführt, dass viele britische Haushalte und Unternehmen höhere Kreditkosten tragen müssen, was das Wirtschaftswachstum weiter bremst.

Diese Zinspolitik hat das Pfund im Vergleich zu anderen großen Währungen gestützt, da die Aussicht auf relativ hohe Zinsen internationale Investoren anzieht. Gegenüber dem US-Dollar notiert das Pfund auf dem höchsten Stand seit über zwei Monaten.

Ein Blick zurück zeigt, dass Großbritannien möglicherweise in einer besseren Position wäre, um die Inflation zu bekämpfen, wenn es in der Europäischen Union geblieben wäre. Die Wirtschaftspolitik der EU, die unter anderem niedrigere Zinssätze und eine enge Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Inflation umfasst, wäre für Großbritannien von Vorteil gewesen. Denn der EU-Binnenmarkt hätte nicht nur den Exporten des Landes einen zusätzlichen Schub gegeben, sondern auch für niedrigere Preise für Lebensmittel in dem Land gesorgt, die Verbraucher also direkt entlastet.

Stattdessen hat der Brexit dazu geführt, dass die Kosten für britische Unternehmen und Verbraucher durch Handelskrieg und die Zölle, die nach dem Austritt aus der EU eingeführt wurden, weiter in die Höhe getrieben wurden. Die steigenden Preise für Lebensmittel und andere importierte Güter sind direkte Folgen des Brexit, der den Zugang zu einem größeren Binnenmarkt eingeschränkt hat.

Experten sind sich uneinig, wie sich die BoE in den kommenden Monaten entscheiden wird. Einige gehen davon aus, dass die Zentralbank ihre Zinssenkungen pausieren könnte, während andere ein bis zwei Reduktionen innerhalb der nächsten 12 Monate erwarten. Wie dies allerdings angesichts der Aussicht auf eine steigende Inflation begründet werden könnte, ist ein Rätsel.

Großbritannien ist unter den großen Industrienationen das Land mit der hartnäckigsten Inflation. Wegen der hohen Zinsen und der Stärke des Pfunds stehen die Verbraucher vor enormen Herausforderungen. Denn so wie es aussieht werden sie auch weiterhin mit hohen Lebenshaltungskosten kämpfen müssen.

Die Auswirkungen des Brexits verstärken die Problematik zusätzlich, indem sie die Importkosten erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit britischer Unternehmen einschränken.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion