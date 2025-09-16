Solarpark mit über 10.000 Modulen entsteht in NRW

    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBlei RohstoffvorwärtsNachrichten zu Blei

    Hamburg/Euskirchen (ots) - Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme der Solarparks
    Ennigerloh-Oelde (https://www.lichtblick.de/presse/im-muensterland-neuer-solarpa
    rk-von-lichtblick-versorgt-benteler-mit-gruenstrom/) und Pappelau (https://www.l
    ichtblick.de/presse/energie-aus-der-blautopfstadt-naechster-solarpark-von-lichtb
    lick-fertiggestellt/) setzt der integrierte Energieversorger LichtBlick den
    Ausbau seiner Erzeugungskapazitäten fort. In Euskirchen (NRW) entsteht auf einer
    Fläche von rund acht Hektar ein weiterer Solarpark. In den kommenden Wochen
    werden rund 10.300 Solarmodule installiert. Die erwartete Produktion beträgt
    acht Gigawattstunden im Jahr.

    "Mit dem Solarpark in Euskirchen bauen wir bereits den dritten Solarpark
    innerhalb weniger Monate. Diesen Kurs setzen wir konsequent fort: Wir
    investieren weiter in eigene Erzeugungskapazitäten und liefern hochwertigen
    Grünstrom - direkt aus Deutschland", sagt Dr. Enno Wolf, COO von LichtBlick.

    Die Projektentwicklung erfolgte durch die LichtBlick-Tochter SolarBlick, die
    auch den Solarpark Ennigerloh-Oelde realisiert hat. Für den Bau der neuen Anlage
    setzt LichtBlick erneut auf die Zusammenarbeit mit Faber Solartechnik.

    Bis März 2026 plant LichtBlick die Inbetriebnahme von drei weiteren Solarparks
    und startet zudem mit dem Bau der ersten eigenen Großbatterie. Die gesamte
    Projektpipeline des Unternehmens umfasst rund drei Gigawatt.

    Pressekontakt:

    Anja Fricke, Lead Communication
    mailto:anja.fricke@lichtblick.de
    LichtBlick SE, Klostertor 1, 20097 Hamburg

